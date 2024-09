Rigassificatore, Toti: “Manifestazioni contro? Al di là dell’Atlantico c’è chi paga la metà e anche meno”

Liguria. “Per chi non avesse letto, temo siano molti dalle parti della politica italiana, il Piano Draghi per il rilancio della crescita in Europa: il costo dell’energia elettrica è 2 o 3 volte di più che negli Stati Uniti“. Così, sulla sua pagina facebook, l’ex governatore ligure Giovanni Toti.

“Il prezzo del gas naturale 4 o 5 volte di più – spiega -. Nel prossimo decennio almeno le fonti fossili continueranno a determinare il prezzo dell’energia, dunque le bollette che paghiamo”.

“Giusto per conoscenza: ogni volta che vedete una manifestazione contro un rigassificatore, un gasdotto, una centrale elettrica, tornando a casa guardate la vostra bolletta. E ricordatevi che di là dall’Atlantico c’è un signore come voi che paga la metà e anche meno. Per almeno il prossimo decennio”, ha concluso il suo post Toti.