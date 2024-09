Rigassificatore, Orlando replica a Toti: “In Liguria abbiamo vento, sole, mare e acqua ma siamo la ventesima regione per rinnovabili”

Liguria. Dopo il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello, anche il candidato presidente della Regione del centrosinistra Andrea Orlando replica al post con cui Giovanni Toti, oggi, ha nuovamente “punzecchiato” i savonesi contrari al rigassificatore.

“Sommessamente faccio notare all’ex presidente Toti che ha ragione quando dice che il costo dell’energia è un fattore di competitività – scrive Orlando – Ed è vero che negli USA costa molto meno. Ma soprattutto perché hanno il gas (da scissione) e non perché hanno rigassificatori messi a caso. Peraltro il trasferimento del rigassificatore da Piombino a Vado costerebbe 500 milioni che andrebbero a gravare sulle bollette”.

“Noi abbiamo il vento, il sole, il mare, l’acqua per l’idroelettrico. Ma siamo la ventesima regione per la produzione di rinnovabili” conclude il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro.