Rigassificatore, Ciangherotti e Callandrone (FI): “Il no a Savona è un vero no. Su decisioni così importanti vince sempre la voce dei cittadini”

Savona. “Abbiamo parlato con Marco Bucci, manifestandogli tutte le forti preoccupazioni del territorio savonese, che rappresentiamo come candidati, riguardo alla questione del rigassificatore. Per quanto riguarda Forza Italia e la nostra candidatura, il ‘no’ al rigassificatore è netto e non lascia spazio a interpretazioni. E su questo ci mettiamo la faccia senza paura”. Lo dichiarano Eraldo Ciangherotti e Claudia Callandrone, candidati di Forza Italia alla carica di consiglieri regionali alle prossime elezioni liguri.

“Siamo soddisfatti di sapere che Bucci, persona seria e capace, si sia fatto carico della questione chiarendo una volta per tutte un punto fondamentale: il rigassificatore a Savona non arriverà. Non è uno slogan elettorale, anche perché Bucci è uomo del fare e ben lontano dell’approccio politichese ai problemi, ma un no che non si presta ad alcuna interpretazione. Quando si parla di salute pubblica e ambiente, la voce dei cittadini viene prima di tutto, senza compromessi”.

“Siamo fortemente convinti che ogni decisione per il nostro territorio debba essere presa ascoltando la volontà della gente. Con Marco Bucci alla guida della Liguria, il rigassificatore resterà a Piombino o sarà spostato altrove. L’unica certezza? Non arriverà a Savona” concludono.