Rigassificatore, Branca contro Bucci: “Un giorno lo definisce strategico, il giorno dopo dice che resterà a Piombino. Basta ipocrisie”

Savona. “E’ ora di dire stop alle ipocrisie e alle ambiguità: pensiamo per esempio al rigassificatore, tema di cui mi occupo sin dal primo momento. Un giorno Bucci lo definisce strategico ed indispensabile. Il giorno dopo, per compiacere l’elettorato, afferma che dovrà rimanere a Piombino”. Lo ha detto ieri pomeriggio Maria Gabriella Branca, candidata al consiglio regionale con Alleanza Verdi e Sinistra, nel corso del lancio della sua campagna elettorale nella cornice di Villa Cambiaso a Savona.

Un appuntamento a cui hanno partecipato tante cittadine e cittadini, amici e amministratori del savonese. Tante infatti le presenze degli assessori e dei consiglieri del Comune di Savona e di Quiliano, tra cui il sindaco Nicola Isetta e l’assessore Nadia Ottonello, dei rappresentanti dei quartieri e di sostenitori per accompagnare questo avvio della campagna elettorale a 30 giorni dal voto.

“La grave situazione che ha portato i liguri al voto in ragione di una emergenza etica e morale e la mia recente esperienza amministrativa a Savona con il sindaco Marco Russo – ha affermato Gabriella Branca – mi hanno condotto alla scelta di offrire il mio impegno per dare una svolta alla nostra Regione, per affermare un nuovo modello di governo basato su uguaglianza, solidarietà, trasparenza ed efficienza per continuare il lavoro a fianco dei cittadini liguri.

“Ogni giorno affronto i bisogni reali della nostra comunità riconoscendone le priorità e collaborando e soprattutto la ricerca delle soluzioni, con Enti, Associazioni ed istituzioni del territorio. I diritti per noi non sono negoziabili: salute, lavoro, istruzione, vivibilità e sostenibilità ambientale saranno le nostre priorità”.

“E’ ora di dire stop alle ipocrisie e alle ambiguità: pensiamo per esempio al rigassificatore, tema di cui mi occupo sin dal primo momento. Un giorno Bucci lo definisce strategico ed indispensabile. Il giorno dopo, per compiacere l’elettorato, afferma che dovrà rimanere a Piombino. Inoltre, quale cambiamento potrà mai avvenire se i candidati del centrodestra sono gli stessi volti già visti e rivisti nella disastrosa amministrazione Toti che ci ha portato a queste elezioni anticipate? E’ ora di voltare pagina e tornare a rispettare comunità e territori della nostra regione”.

“Secondo voi è realmente possibile continuare con questa privatizzazione della sanità a danno dei cittadini e del nostro servizio pubblico? Liste d’attesa infinite, disservizi e totale assenza di medicina territoriale. E’ ora di dire stop a questa spirale devastante e investire. Più di tre ore di auto da Savona ad Andora: nessuna lungimiranza negli investimenti porta a situazioni drammatiche che si riflettono sul quotidiano, sul lavoro e sullo sviluppo della nostra regione. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio bellissimo ma fragile: non bastano gli investimenti a pioggia ed aprire cantieri, è necessario curarlo in ogni aspetto con una visione organica e prospettica. Una frana non può e non deve paralizzare una regione”.

“E infine: basta con la retorica dei “no” di cui veniamo tacciati. Le nostre sono e saranno proposte orientate ai “si” e allo sviluppo. I veri no sono quelli che vengono realizzati nel momento in cui si fanno favori e si ricevono favori: è lì che si creano tutti i presupposti per negare il futuro alla nostra comunità”

Donatella Ramello, responsabile della campagna elettorale ha ricordato “la bella esperienza che ha caratterizzato tutto il lungo lavoro di creazione e condivisione del programma per l’ampia coalizione di Marco Russo Sindaco, le diverse forze politiche e sociali, le associazioni, il Terzo Settore portando alla sua elezione ed al cambio di amministrazione”.

“Sarà una campagna fulminea – ha sottolineato Walter Sparso Assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici del Comune di Quiliano – in cui si dovranno porre al centro del dibattito il rispetto del nostro territorio, la salute, il lavoro precario, la disoccupazione, l’assenza dei servizi, la drammatica situazione delle infrastrutture”,

Monica Brondi di Punto a capo ha messo in luce “la necessità che la nostra provincia possa avere una rappresentanza concreta e forte che sia inclusiva e tenace nella difesa dei diritti delle persone”.

“La nostra cifra – ha concluso il Sindaco Marco Russo – è stata quella di realizzare un progetto nuovo, insieme alle cittadine e ai cittadini, alle forze economiche e sociali, ascoltando e ed accogliendo ogni giorno i bisogni e le esigenze della città: è stato un lavoro intenso, complesso, quotidiano, che ci ha portati a trasformare radicalmente il tessuto della nostra comunità. Questo impegno corale della Giunta e della maggioranza, è stato efficace e stimolante proprio perché posto al servizio del bene comune e dell’ideale che abbiamo perseguito con il Patto per Savona”.

La serata è stata animata dal team di Marzia Pistacchio con l’accompagnamento della voce di Eliana Zunino e la musica di Giangi Sainato.