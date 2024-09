Regionali, Vaccarezza: “Cari compagni, nel manifesto non vedo errori. Prima di accusare controllate”

Loano. “Le immagini parlano chiaro. Questo manifesto è affisso dalla scorsa settimana, e in tutta onestà non vedo errori, di alcun tipo”. Così, in una nota, il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

“Cari compagni – spiega – la prossima volta, invece di partire lancia in resta con i j’accuse, controllate, controllate e ricontrollate, invece di dare retta alle immagini fake che vi hanno fatto arrivare, probabilmente proprio per farvi fare la pessima figura che avete fatto .Chi ha pubblicato in primis, e chi poi ha riversato odio e frustrazioni personali nei commenti, letti francamente con molto stupore: non tanto per la posizione politica diversa, che rispetto, quanto per la cattiveria e la violenza verbale utilizzata”.

“Chi usa e si esprime in maniera violenta è un passo indietro, sempre”, conclude Vaccarezza.