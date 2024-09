Regionali, tutti i candidati di Uniti per la Costituzione a sostegno di Nicola Morra

Liguria. Uniti per la Costituzione parteciperà alle prossime elezioni regionali della Liguria previste per il 27 e 28 ottobre proponendo un candidato alternativo alle coalizioni di centrodestra e centrosinistra.

Parliamo di Nicola Morra, genovese di nascita ma cresciuto a Cosenza, ex presidente della commissione parlamentare antimafia ed ex senatore per il M5s. Il 17 febbraio 2021 è tra i 15 senatori che non votano la fiducia al Governo Draghi e il giorno seguente Vito Crimi annuncia la sua espulsione insieme a quella degli altri 14 senatori che hanno votato in dissenso dal gruppo.

Ecco tutti i candidati per le diverse province liguri

Genova

Crucioli Mattia

Morra Nicola

Ravo Giacomo Arcari Silvia

Cafasso Giacomo Carofio Lidia

Ceccoli Silvano Daino Irene

Fasce Luigi

Gentilini Nadia Ghesa Enrica Gras Giulio

Pisani Silvia

Repetto Roberta

Tini Plinio

Zenadocchio Gianfranco

Savona

Nicola Morra

Luigi Bertoldi

Daniela detta Kitta Marenco

Giovanni Battista Cugurra

La Spezia

Nicola Morra

Mattia Crucioli

Chiara Colla

Valeria Vergassola

Daniele Martinelli

Imperia

Mattia Crucioli

Marina Siccardi

Corrado Chiarabini

Lucia Canepa