Genova. Scontro a distanza tra i candidati presidente alle elezioni regionali in Liguria su uno dei temi più concreti di questa fase politica, l’utilizzo dei fondi Pnrr.

Oggi Andrea Orlando, candidato del campo largo, durante un intervento in tv su La7, ha attaccato l’amministrazione comunale genovese, e in generale i governi di centrodestra in Liguria, sul rischio che i fondi europei possano essere sprecati: “Entro fine anno abbiamo delle tappe importanti sul Pnrr ma in Liguria siamo di fronte ad una specie di fuga dalle responsabilità con un sindaco in campagna elettorale con metà della sua giunta e due autorità portuali decapitate”.

“La mia candidatura – ha aggiunto Orlando – vuol anche mettere a disposizione un’esperienza, un sistema di relazioni, una conoscenza della macchina pubblica per evitare che si perdano le risorse del Pnrr. La destra ha fatto della parola d’ordine del fare la propria bandiera ma adesso più che fare sta scappando”.

Sollecitato a rispondere dai giornalisti, il sindaco di Genova Marco Bucci, candidato per il centrodestra, ha contrattaccato: “Vi garantisco che non c’è alcun rischio di perdere i soldi del Pnrr perché so come funziona – ha detto Bucci a margine della conferenza stampa del ministro Antonio Tajani a Genova – Orlando deve imparare come funziona perché non lo sa, che impari a vedere cosa sono i progetti, cosa i finanziamenti, quanti progetti ha portato sul territorio? quante ore a lavorato?”.

Bucci, che ha sminuito l’importanza dei sondaggi che danno Orlando avanti di 5 punti (“Io ne ho altri che mi vedono in testa, ce la giocheremo, è ovvio, ma vinceremo noi”, afferma il sindaco-candidato), è poi tornato ad attaccare anche il Pd, partito di Orlando: “Forse un giorno spiegherà come mai il Pd ha votato contro il decreto Genova nel lontano 2018, spiegherà come mai il Pd e M5s hanno votato contro la demolizione del ponte attraverso l’esplosivo, questi sono i signori del no, che non hanno mai contribuito a fare le cose importanti per questa città e questa regione. Mi auguro che cambino, lo dico col cuore: mi auguro che si possa fare un dibattito sulle cose da fare, sulle liste delle infrastrutture, sul progetto della Gronda”.

Intanto i due avversari, Orlando e Bucci, potrebbero incontrarsi di persona domani, giovedì 19 settembre, in occasione dell’inaugurazione del Salone Nautico internazionale. Il deputato dem è annunciato al Waterfront intorno alle 11.30. Alla stessa ora avrà inizio la cerimonia inaugurale con Bucci tra le autorità.