Regionali, Pirondini (M5S): “In nove anni il centrodestra non ha realizzato nemmeno un nuovo ospedale”

Liguria. “Spiace che il candidato Bucci debba perennemente mentire quando parla del MoVimento 5 Stelle. Sebbene mentire – considerate le sue frequentazioni – è tutto sommato il minore dei mali. La verità è che il Nuovo Galliera non l’hanno realizzato perché sono degli incapaci”.

Così, il senatore del M5S Luca Pirondini replicando a Bucci che oggi lo ha chiamato in causa in merito al Nuovo ospedale Galliera.

“Detto ciò, in nove anni il centrodestra ha promesso molto e non ha mantenuto nulla. Tra le promesse disattese proprio quelle sugli ospedali. Oggi Bucci, l’amico di Toti, tenta di addossare ad altri la responsabilità della non realizzazione del Nuovo Galliera ma la verità è che tutto quello che non è stato realizzato in Liguria è solo responsabilità loro. Chi governava mentre non si realizzava l’ospedale di Taggia? E il Felettino? E l’ospedale degli Erzelli? Di chi è la colpa se in nove anni non hanno realizzato nulla? Dei comitati? Delle forze politiche di minoranza? Del destino cinico e baro? Bucci l’amico di Toti, faccia una cortesia ai liguri: si scusi per l’incapacità della destra e si faccia da parte”.