Regionali, l’imprenditrice valbormidese Lorenza Rinaldi candidata nella lista civica di Bucci

“La Valbormida cerca una propria identità e rappresentanza in Regione Liguria”: così l’imprenditrice cengese Lorenza Rinaldi ha annunciato la sua candidatura nella lista civica di Marco Bucci in vista del voto per le elezioni regionali.

Lorenza Rinaldi si propone nelle elezioni del 27 e 28 ottobre prossimi per il rinnovo del Consiglio regionale della Liguria. La Rinaldi di 61 anni, persona molto nota e stimata non solo nel paese di residenza ma in tutto il comprensorio savonese, è una imprenditrice del settore meccanico ed è titolare della omonima ditta di demolizioni e commercio materiali ferrosi con sede nel comune di Cengio.

Diplomata in Segretaria d’Azienda presso l’Istituto Grandis di Ceva nel 1981, ricopre l’incarico di titolare della propria azienda dal 1986. Eletta consigliere comunale nel maggio del 2018, da marzo 2021 è stata nominata assessore con importanti deleghe che detiene attualmente.

Risulta essere attiva nel sociale essendo milite della Croce Rossa locale e appartenente al nucleo di Protezione Civile.

Alla domanda su quali siano state le motivazioni che la hanno spinta a prendere tale decisione ha risposto: “Pur essendo consapevole dell’impegno lavorativo personale ho deciso per la candidatura per il forte desiderio, quasi una necessità, di vedere la Valbormida riassumere quel ruolo centrale che da molto tempo ha smarrito. Spero che la mia gente capisca il sincero sentimento che mi spinge a questo passo e mi sostenga con decisione ed affetto”.