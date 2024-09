Regionali, Intrabormida: “Bucci è il candidato presidente che ci aspettevamo”

Val Bormida. “Applaudiamo alla scelta maturata nelle sedi politiche nazionali e regionali, di orientarsi verso l’attuale Sindaco di Genova per la continuità amministrativa in Regione Liguria”. E’ il commento del presidente di Intrabormida Andrea Alloisio e il suo segretario Christian De Vecchi: “Le elezioni regionali sono da sempre un appuntamento strategico per il nostro territorio vallivo, ragione per cui apprendiamo positivamente la notizia della candidatura a Presidente della Regione Liguria per il Centro Destra di una figura politica dal carattere pragmatico che ha dimostrato le sue virtù nella gestione del comune capoluogo di Regione”.

“La Valbormida è un entroterra con caratteristiche orografiche montane e pedemontane – proseguono , negli scorsi 10 anni di giunte targate centrodestra, le politiche praticate in materia di difesa del suolo hanno portato un ottimo flusso di risorse economiche in tutti i Comuni, per gestire le emerge legate al dissesto idrogeologico, migliorando la possibilità di prevenzione e mitigazione degli eventi alluvionali. Un risultato che merita di essere premiato elettoralmente in occasione delle prossime elezioni regionali nei confronti di chi quelle continuità amministrativa rappresenta.”

“Convocheremo a breve il nostro direttivo associativo, per illustrare a tutti i soci i vantaggi del voto a favore di Bucci e ci attiveremo in termini propositivi per proporre e far votare candidati consiglieri regionali consapevoli degli interessi e bisogni del nostro territorio, da sempre direttrice strategica nei rapporti tra Liguria e Piemonte”, concludono.