Regionali, Giorgio Cangiano ufficializza la sua candidatura: “Impegno, buon senso e amore per il mio territorio”

Albenga. “Mi chiamo Giorgio Cangiano, ho 55 anni, sono sposato dal 2000 con Patrizia e svolgo la professione di avvocato. Nel 2014 sono stato eletto sindaco del Comune di Albenga, nell’ambito d una bellissima esperienza amministrativa costruita insieme a persone che, come me, si sono candidate e hanno ottenuto un risultato molto importante. Sono stato eletto al primo turno e, insieme alla mia squadra, abbiamo affrontato e risolto molte delle problematiche che il comune aveva. Oggi, siamo diventati un gruppo di amici”. Così, attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, Giorgio Cangiano ha voluto raccontare la sua candidatura ufficiale alla carica di consigliere regionale in vista delle prossime elezioni liguri.

“Nel 2019 – ha ricordato Cangiano ripercorrendo la sua parabola amministrativa -, il vicesindaco Riccardo Tomatis ha manifestato il desiderio di candidarsi come sindaco, una notizia per me molto positiva. Per dare spazio a lui, di cui conoscevo il valore, e per contribuire alla sua elezione, mi sono candidato come consigliere comunale. Grazie a un lavoro fatto nel tempo, Riccardo Tomatis è stato eletto e io ho ottenuto un ottimo risultato, diventando consigliere comunale e capogruppo di maggioranza. La stessa cosa è successa con le recenti elezioni, in cui il sindaco Tomatis è stato riconfermato, e io sono stato eletto nuovamente consigliere comunale. Attualmente svolgo il ruolo di consigliere con delega alla valorizzazione dell’Isola Gallinara e all’agricoltura, una delle risorse più importanti della nostra città”.

Cangiano ha quindi spiegato le ragioni che lo hanno spinto a candidarsi nella nuova tornata elettorale regionale: “Ho deciso di candidarmi come consigliere regionale perché credo sia giusto che il nostro comprensorio abbia un rappresentante che possa portare avanti gli interessi di questa zona. Non ritengo opportuno fare proclami o comunicati su cosa farò o meno, cose che sicuramente spiegherò durante la campagna elettorale, ma credo che le persone debbano essere valutate per quello che sono state e per l’impegno che ci mettono.Io garantisco impegno e buon senso in modo assoluto. Sentire oggi gente che chiede il cambiamento, quando faceva parte della compagine di chi c’era fino a poco fa, e vedere promesse che prima sembravano irrealizzabili diventare realizzabili in poco tempo, non credo sia accettabile. Io posso garantire assoluto impegno, buon senso e l’amore che ho per il mio territorio. Decideranno i cittadini e quella sarà sempre la scelta giusta”, ha concluso.