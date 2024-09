Regionali, Gabriella Branca candidata con AVS: “Uguaglianza, solidarietà, trasparenza, efficienza e etica per un nuovo modello di governo”

Savona. Maria Gabriella Branca lancia ufficialmente la sua candidatura per la competizione elettorale del 27 e 28 ottobre 2024, con la lista di Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno della corsa di Andrea Orlando, candidato del centrosinistra, a presidente della Regione Liguria.

Maria Gabriella Branca, assessore all’educazione alla cittadinanza attiva del Comune di Savona con deleghe al personale, servizi demografici, transizione digitale e semplificazione, politiche per lo sviluppo agroalimentare, partecipazione e decentramento, pone sin da subito l’accento sulla “necessità di rispondere alle numerose richieste pervenute dal territorio, impegnandosi in prima persona in questa competizione elettorale e fornendo il proprio contributo in una situazione molto complessa, determinata dai recenti eventi che hanno coinvolto la governance alla Regione Liguria”.

“La mia esperienza amministrativa mi ha condotto alla scelta di offrire il mio contributo per dare una svolta alla nostra Regione, per affermare un nuovo modello di governo basato su uguaglianza, solidarietà, trasparenza, efficienza ed etica per continuare il lavoro a fianco dei cittadini liguri”.

La volontà di Maria Gabriella Branca è quindi quella di “lavorare sin da subito per aprire una nuova stagione di sviluppo per la nostra regione che, guidata da un rigoroso rispetto costituzionale, fornisca il proprio contributo all’unità nazionale e all’Unione Europea corrispondendo ai bisogni delle sue cittadine e dei suoi cittadini nei diritti non negoziabili alla salute, al lavoro, all’istruzione, alla vivibilità e sostenibilità ambientale”.

Maria Gabriella Branca è avvocata ed è stata titolare dal 1983 dell’omonimo studio legale a Savona, ora Mediatrice Civile della Fondazione Aequitas ADR.

Sono numerose le sfide realizzate nel corso degli anni, a testimonianza di un impegno rivolto ai diritti sociali e civili delle persone e allo sviluppo del Terzo Settore e del territorio. Ha una figlia ed è sposata.