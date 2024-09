Regionali, ecco le liste Udc a sostegno di Bucci: Luigi Tezel nuovo responsabile della campagna elettorale nel savonese

Liguria. L’Udc Liguria comunica di aver depositato le proprie liste elettorali in tutte e quattro le provincie liguri a sostegno del candidato Presidente Marco Bucci.

“Tutti i nostri candidati sono chiamati ad un impegno importante e di grande responsabilità verso i cittadini – spiega il commissario provinciale di Genova Paolo Carini -. L’Udc rappresentante del vero centro democratico cristiano e portatore dei valori cattolici in politica si prefigge di sostenere, come già dichiarato in passato, una sanità pubblica ed efficiente oltre a importanti iniziative sociali a sostegno della natalità, del benessere economico della nostra regione, il supporto alla crescita dei nostri giovani, il sostegno ai nostri anziani e la volontà di dare dignità, cure e sostegno alle persone malate”.

Il commissario regionale Umberto Calcagno ringrazia i presentatori delle liste: Paolo Carini per Genova, Anna Panarello per Imperia, Francesco Ponzanelli per La Spezia e Luigi Tezel per Savona recentemente nominato responsabile della campagna elettorale sulla sua provincia andando a sostituire in tale compito Roberto Pizzorno. L’Udc auspica “una campagna elettorale leale e propositiva esclusivamente votata al benessere dei cittadini della nostra amata Liguria”.

Le liste dell’Udc per le elezioni regionali

SAVONA

Luigi Tezel (nuovo responsabile della campagna elettorale nel savonese in sostituzione di Roberto Pizzorno)

Maria Luisa Formato

Yuri Brioschi

Paola Giribaldi

Enrica Aimo

GENOVA

Paolo Repetto

Paola Bertolina

Gaia Mainieri

Giuseppe Tassi

Guido Biondi

Francesca Ballacchino

Enrico Bossa

Marco Casella

Rocio de Los Angeles Cordero Duran

Gabriella Gallina

Nicola Fenelli

Luca Lanata

Rossana Mannarino

Grazia Repetto

Massimo Santoro

Luca Torrielli

IMPERIA

Elena Tonengo

Antonello Ventre

Luisa Pirero

Luca Chielli

LA SPEZIA

Francesco Ponzanelli

Gabriella Crovara

Pietro Serarcangeli

Giulia Rassu

Marco Zoppini