Regionali, ecco i candidati del M5S: “Tosi si presenta con un’altra lista. Non siamo sorpresi, ma amareggiati”

Genova. Scaduto il termine per il deposito delle liste, il M5s ha reso pubblica la lista completa e definitiva di tutti i suoi candidati per le prossime elezioni regionali previste il 27 e 28 ottobre divise per le quattro province liguri.

Tante le conferme e poche le sorprese rispetto a quanto anticipato già in queste settimane. Su Savona capolista è capolista è il coordinatore provinciale Stefania Scarone. Insieme a lei Dario Caruso, Andrea Cerrato, Claudia Laratta e Roberto Piovano.

Nelle ultime ore, però, non sono mancati i colpi di scena, con la scelta di Fabio Tosi, consigliere regionale uscente del movimento, di presentarsi con un’altra lista, di fatto abbandonando i grillini. “Il MoVimento 5 Stelle della Liguria augura in bocca al lupo a tutti i suoi candidati: oggi, depositata la lista, inizia la partita vera per cambiare la nostra Regione, assicurandole un’amministrazione trasparente, inclusiva e realmente attenta ai bisogni dei cittadini – si legge in una nota ufficiale del M5s ligure – Chiariamo che è titolato a presentarsi come candidato M5S solo chi fa parte della lista depositata, dove ciascun nome è espressione di impegno continuativo sia per il territorio, sia per la comunità pentastellata”.

“Chi non vi compare, non è un nostro candidato – continua la nota – È evidente che, nel rispetto dei nostri regolamenti, chiunque abbia fatto parte del M5S ma oggi sceglie di candidarsi con altre liste, ha deciso di percorrere altre strade. In sintesi, e per fare chiarezza sul punto: non possiamo dirci sorpresi per la candidatura di Fabio Tosi in un’altra lista, ma sicuramente molto delusi e amareggiati. Certo, si tratta di una lista alleata, ma che rappresenta altro rispetto al M5S e ai principi cui tutti noi ci ispiriamo e, soprattutto, ci atteniamo. Dispiace constatare la leggerezza di alcune dichiarazioni apparse sui giornali: chi vuole bene al MoVimento continua a prestare il proprio servizio anche in modo differente da una carica istituzionale”.

I NOMI

Savona

Scarone Stefania – Albisola Superiore – 5 luglio 1961

Caruso Dario – Savona – 24 settembre 1964

Cerrato Andrea – Asti – 23 agosto 1984

Laratta Claudia – Germania – 19 agosto 1967

Piovano Roberto – Torino – 20 settembre 1959

Genova

Giordano Stefano – Genova – 13 luglio 1968

Carissimo Mirko -Genova – 4 giugno 1976

Caraudo Fabio – Genova – 5 dicembre 1975

De Benedetti Isabella – Chiavari – 23 gennaio 1973

Di Martino Daniele – Chiabari – 1 febbraio 1970

Barbera Antonino – Imperia -22 marzo 1968

Di Mauro Rosario – Foggia -30 agosto 1961

Giuliana Angela – Genova – 16 agosto 1974

Murru Maryam – Genova – 25 luglio 1999

Piterà Erika -Genova – 13 marzo 1987

Rosasco Giansandro – Genova – 26 agosto 1975

Severini Daniele – Genova- 19 febbraio 1967

Tini Maria – Perugia – 11 aprile 1960

Traino Antonella – Genova – 29 luglio 1974

Weiss Andrea – Genova – 22 aprile 1983

Zanardi Roberta – Genova – 12 luglio 1974

Imperia

Trucco Lorenzo – Sanremo – 4 settembre 1982

Spinosi Maria – Ventimiglia – 27 agosto 1973

Abbo Daniela – Imperia – 29 maggio 1960

Musacchio Pierfrancesco – Cosenza – 20 aprile 1979

La Spezia

Ugolini Paolo – La Spezia – 14 maggio 1961

Giorgi Federica – La Spezia – 15 novembre 1970

Chiono Gabriele – Levanto (sp) – 14 febbraio 1973

Kalan Giordano – Carrara – 11 dicembre 1978

Magnani Maria-Angela – La Spezia – 17 gennaio 1949