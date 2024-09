Regionali, cinque savonesi nella lista Vince Liguria a sostegno di Bucci: ci sono anche Caprioglio, Bozzano e Delfino

Liguria. Sono cinque i candidati savonesi della lista “Vince Liguria” a sostegno di Marco Bucci. Si tratta di Maria Renza Adonide, Alessandro Bozzano, Ilaria Caprioglio, Alberto Delfino e Lorenza Rinaldi. Sul fronte genovese ci sono gli assessori comunali genovesi Matteo Campora, Lorenza Rosso, quelli regionali Giacomo Giampedrone e Angelo Gratarola, la ex portavoce di Toti e coordinatrice delle politiche culturali Jessica Nicolini, ma anche amministratori in piccoli Comuni o municipi, avvocati, attivisti, persone impegnate nel volontariato: sono i trenta candidati della lista Vince Liguria a sostegno di Marco Bucci in vista delle prossime elezioni regionali del 27 e 28 ottobre.

Una Liguria di colore arancione, su sfondo bianco, per ribadire quel legame con le “civiche” che negli ultimi anni hanno permesso al centrodestra di fare il pieno di preferenze, un’esperienza che non viene sottolineata ma neppure rinnegata.

“Sono rimasto colpito, in questa lista abbiamo tanti sindaci o persone che hanno fatto il sindaco – ha detto Bucci – è un grande messaggio: chi fa il sindaco non lo fa per soldi ma per spirito di servizio, il nostro mantra, ‘Al lavoro per la Liguria’, vuol dire essere al lavoro per i cittadini, sono loro i nostri capi, in loro dobbiamo trovare la forza per vincere, in gioco c’è il futuro della Liguria, se i signori del no fermano la Liguria, per rimetterla in moto ci vorranno 10-15 anni”.

I candidati di Vince Liguria alle elezioni regionali 2024

SAVONA

Maria Renza Adonide

Alessandro Bozzano

Ilaria Caprioglio

Alberto Delfino

Lorenza Rinaldi.

SPEZIA

Gerardo Ambrosini,

Ivano Barcellone

Anna Rosa Caruso

Giacomo Giampedrone

Sara Viola

GENOVA

Federico Bogliolo

Matteo Campora

Davide Falteri

Luciano Grasso

Angelo Gratarola

Elena Manara

Fabio Mustorgi

Jessica Nicolini

Tiziana Notarnicola

Parisa Pasandehpoor

Lorenzo Pellerano

Paola Pesce Maineri

Laura Repetto

Carlo Rivolta

Lorenza Rosso

Antonio Segalerba

IMPERIA

Alberto Alberti

Antonello Gandolfo

Silvia Mameli

Stefania Mostardini

Le biografie dei candidati di Vince Liguria a Savona

Maria Renza Adonide: 67 anni, di Savona. Pensionata, ex insegnante di scuole elementari e superiori e funzionaria dell’Ufficio Imposte Dirette di Savona. Nel tempo libero ama dipingere e andare in montagna. Ama gli animali e lo sport.

Alessandro Bozzano: 57 anni, nato a Varazze. Avvocato patrocinante in Cassazione, è stato Consigliere Comunale, Assessore, Vicesindaco e Sindaco a Varazze, poi Consigliere Provinciale e Consigliere Regionale. Nel tempo libero gli piace andare in montagna e leggere.

Ilaria Caprioglio: Imprenditore nel settore del turismo sostenibile. Già avvocato, è stata Sindaco di Savona dal 2016 al 2021. È stata coordinatore del Tavolo tecnico sulle dipendenze presso il Ministero della Salute. Sposata da 27 anni con Alberto, è mamma di Jacopo, Edoardo e Vittoria.

Alberto Delfino: 53 anni, nato ad Albenga. È laureato in giurisprudenza ed è consulente finanziario. È appassionato di calcio, in particolare di una delle squadre della sua città, il Pontelungo, che gioca in Promozione.

Lorenza Rinaldi: 61 anni, nata a Cengio dove vive tutt’oggi. Titolare di un’azienda di demolizioni auto, è assessore nel Comune di Cengio. È appassionata di fuori strada ma l’hobby preferito è occuparsi dei suoi due nipotini.

Le biografie dei candidati di Vince Liguria a Genova

Federico Bogliolo, 31 anni, è nato a Milano ma è cresciuto a Genova dove si è diplomato e laureato. Dal 2022 è stato eletto presidente del Municipio Levante a Genova. Da quando ha 5 anni gioca a pallanuoto e ha giocato per 4 stagioni in Serie A con la Sportiva Nervi.

Matteo Campora, 53 anni, nato a Genova. Dal 1997 ad oggi è stato amministratore locale del Comune di Genova, dal municipio al consiglio comunale fino ad essere assessore dal 2017 con deleghe ai Trasporti e ai Rifiuti.

Davide Falteri, 52 anni, nato e cresciuto a Genova. Laureato in Economia, nasce come imprenditore attivo soprattutto nella filiera logistica, trasporti e shipping. È editore dello storico giornale “il Cornigliananese”. Da giugno 2022 ricopre la carica di Consigliere Delegato ai “Nuovi insediamenti aziendali”.

Luciano Grasso nasce il 30 aprile 1950 e si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Genova. Oggi ricopre il ruolo di Health City Manager della città di Genova, dove guida e coordina le politiche sanitarie per migliorare la salute e il benessere dei cittadini.

Angelo Gratarola, medico specialista in anestesia e rianimazione per 35 anni. Dal giugno del 2018 direttore del dipartimento regionale dell’Emergenza. Dal 12 ottobre 2022 è stato chiamato dalla Giunta regionale a ricoprire il ruolo di assessore alla Sanità.

Elena Manara, 67 anni, nata a Genova. Laureata e specializzata in Storia dell’arte medievale. Dopo aver lavorato per la Camera di Commercio di Genova è diventata consigliera comunale. Co-ideatrice dei Rolli Days e dell’albo per la valorizzazione delle imprese storiche, nel tempo libero le piace andare a teatro e passeggiare in montagna.

Fabio Mustorgi, 60 anni, nato a Genova ma vive da mezzo secolo a Rapallo. Dal 1991 è sposato con Livia, con cui ha avuto due figlie: Eleonora e Michela. Dal 1984 fa volontariato nella Croce Bianca Rapallese, di cui è presidente dal 1994. È stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica per le sue attività con la Protezione Civile.

Jessica Nicolini, 39 anni, laureata in lettere moderne con 110 e lode, ha conseguito due master. Dopo una lunga esperienza a Telenord, dal 2015 ha lavorato in Regione Liguria come capo ufficio stampa, portavoce della presidenza e coordinatrice delle politiche culturali. È sposata e ha un figlio di 10 anni.

Tiziana Notarnicola: 63 anni, nata ad Alessandria. Si è trasferita a Genova nel 2003 dopo il matrimonio con il genovese Gianluca Fois. Madre di Filippo, è consigliera comunale dal 2022 dopo due mandati da consigliere municipale. Ha l’hobby dello sport, in particolare tennis, bicicletta, corsa e nuoto.

Parisa Pasandehpoor, nata in Iran, vive a Genova da 12 anni. Qui è diventata mamma di una bambina, che ora ha 4 anni. Si è laureata in Economia e Commercio e si sta laureando in Scienze Politiche Internazionali e Diplomatiche. È attivista per i diritti delle donne.

Lorenzo Pellerano: 41 anni, nato a Genova. Avvocato marittimista, è stato Consigliere nel Municipio Centro Est e in Regione, in opposizione alla Giunta Burlando. Oggi è Consigliere Comunale.

Paola Pesce Maineri: 50 anni, si è laureata in Giurisprudenza e ha un master in Sistemi di Gestione. Oggi è consulente e docente. Mamma di due figli, è attiva nell’associazionismo.

Laura Repetto: 54 anni, di Busalla. Docente di lettere, dal 2019 è assessore del Comune di Busalla e dal 2021 è consigliera delegata all’Edilizia Scolastica, Istruzione, Patrimonio, Pari Opportunità e diritto allo studio della Città Metropolitana di Genova. Ama lo sport, i fiori, la lettura e i viaggi.

Carlo Rivolta: 61 anni, vive a Pieve Ligure. Laureato in Scienze Politiche, è stato eletto Consigliere Comunale a Pieve Ligure nel 2017. Dal 2019 è collaboratore della Città Metropolitana di Genova. Membro di numerose associazioni, è impegnato nella promozione di attività sportive e sociali

Lorenza Rosso: Classe 1962, avvocato e socia fondatrice dello studio Legale Rosso&Tirelli. Laurea conseguita all’Università degli studi di Genova. Assessore del comune di Genova dal 2020 con deleghe per politiche sociali, famiglia e disabilità, è stata rieletta nel 2022.

Antonio Segalerba: 54 anni, nato a Lavagna. È sposato e ha due figlie. Si è laureato in Giurisprudenza all’università di Genova nel 1995, anno da cui esercita la professione di avvocato. Dal 2022 è presidente del Consiglio Comunale di Chiavari e ricopre la carica di vicesindaco Metropolitano.

Le biografie dei candidati di Vince Liguria a Imperia

Alberto Alberti: 76 anni, nato ad Imperia. È imprenditore nell’azienda che ha fondato suo padre, “Latte Alberti”. Ha l’hobby della fotografia.

Antonello Gandolfo: 62 anni, imperiese. Dopo essersi laureato in Scienze delle Professioni Sanitarie e aver ottenuto un master universitario ha iniziato a lavorare come tecnico di laboratorio. Ha l’hobby della viticolutura e dell’olivicoltura.

Silvia Mameli: 41 anni, sposata e mamma di due bambini. Vive a Costa D’oneglia, frazione di Imperia, dove è Consigliere Comunale. Impegnata nel sociale per una maggiore considerazione e consapevolezza della disabilità.

Stefania Mostardini: 67 anni, nata a Empoli ma cresciuta a Sanremo. Per trent’anni è stata proprietaria di una farmacia e attualmente esercita la professione di biologa nutrizionista. Ha praticato numerosi sport, dalla danza classica al tennis e al calcio.

Le biografie dei candidati di Vince Liguria alla Spezia

Gerardo Ambrosini: 61 anni, di Sarzana. Agente immobiliare, è stato vicesindaco di Castelnuovo Magra per 15 anni. Nel tempo libero va a caccia ed è presidente della Castelnovese Calcio, in prima categoria.

Ivano Barcellone: 55 anni, nato alla Spezia. Sposato dal 1996 con Debora, con cui ha avuto due figli: Giorgia e Nicolò. Nel 2019 è stato eletto sindaco di Pignone e quest’anno è stato riconfermato primo cittadino del Comune col 58% dei consensi. Gli piace fare sport.

Anna Rosa Caruso: 65 anni, nata alla Spezia. Dal 1988 è avvocato civilista dopo essersi laureata all’Università di Genova. È sposata da oltre 35 anni con Riccardo ed è mamma di Andrea. Le piace andare in barca a vela.

Giacomo Giampedrone: 43 anni, nato a Sarzana. Laureato in Giurisprudenza, è Assessore Regionale dal 2015 con deleghe alle Infrastrutture, Difesa del Suolo, Ambiente, Tutela del territorio e Protezione civile.

Sara Viola: 43 anni, nata a Varese fin da piccola ha frequentato la Liguria, dove vive stabilmente da 9 anni. Avvocato e assessore alle Politiche Sociali nel Comune di Sarzana, ha l’hobby della lettura.