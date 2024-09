Regionali, Ciangherotti (FI): “Prevenzione, abbattimento liste d’attesa e valorizzazione ruolo operatori sanitari”

Savona. “La sanità nella provincia di Savona e in tutta la Liguria rappresenta una sfida che la prossima giunta regionale dovrà gestire con la massima serietà. Insieme a Marco Bucci stiamo sviluppando un piano concreto per migliorare i servizi sanitari, con un’attenzione particolare agli anziani. Il potenziamento degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte, insieme all’intero sistema sanitario provinciale, è una priorità assoluta”.

Parla così il vice-coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali in Liguria, Eraldo Ciangherotti: “Bucci, avendo recentemente vissuto l’esperienza del sistema sanitario ligure come paziente per tre mesi, conosce bene le problematiche che dobbiamo superare. Il nostro programma si concentra su obiettivi chiari: ridurre drasticamente le liste d’attesa, migliorare la prevenzione e garantire a tutti i cittadini della provincia di Savona accesso a screening e cure di alta qualità, senza dover lasciare la regione. Un punto fondamentale è anche il riconoscimento del ruolo fondamentale di medici, infermieri e operatori sociosanitari, che meritano non solo sostegni morali, ma anche economici. Da medico, conosco da vicino le difficoltà e i bisogni del nostro territorio”.

E conclude: “La salute dei cittadini non deve mai essere soggetta a compromessi. Con Marco Bucci, siamo pronti a costruire un sistema sanitario accessibile per tutti, in modo che ogni cittadino possa ricevere le migliori cure direttamente vicino a casa”.