Regionali, Ciangherotti (FI): “Bucci uomo del fare al servizio delle istituzioni. Orlando? Fa rima con Burlando, film horror già visto”

Liguria. “Marco Bucci incarna alla perfezione ciò di cui la Liguria ha bisogno: un manager capace, un servitore delle istituzioni e un uomo del fare. Basta guardare quello che ha fatto Genova in questi anni, trasformando il capoluogo ligure in un centro all’avanguardia, con uno sguardo al futuro, grazie alla sua grande capacità di pianificazione degli interventi e alla sua visione strategica. Bucci rappresenta l’esempio di una politica che sa prendere decisioni rapide, ma soprattutto utili allo sviluppo del territorio. È questo di cui il savonese ha bisogno”. Lo dichiara il vice-coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alla carica di consigliere alle elezioni regionali della Liguria Eraldo Ciangherotti.

“Andrea Orlando, al contrari – prosegue -, rappresenta la politica di palazzo e il Partito Democratico, distanti dai cittadini e dal mondo imprenditoriale che crea occupazione. La Liguria non ha bisogno di tornare indietro agli anni bui del governo Burlando, ma di figure concrete e vicine alla gente, proprio come Bucci. In questa sfida elettorale per il futuro della nostra regione, la differenza tra chi sa fare e chi gioca alle alleanze di convenienza della vecchia politica è lampante”.

“Come candidato alla carica di consigliere regionale, sono pronto a dare voce ai cittadini della nostra provincia al fianco di Marco Bucci. Il resto, l’accozzaglia PD-M5S, è un film già visto al governo del Paese. Un film horror che rischierebbe di riportare la nostra Regione indietro di 20 anni”, conclude.