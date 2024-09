Regionali, Cavo dopo l’investitura di Bucci: “Avevo solo dato disponibilità, nei sondaggi avevo il gradimento più alto”

Liguria. Alla fine la scelta del centrodestra per le regionali è ricaduta sull’insospettabile: il sindaco di Genova Marco Bucci, che ha battuto la “concorrenza” rappresentata dal suo vicesindaco, Pietro Piciocchi, dalla deputata Ilaria Cavo e dal viceministro Edoardo Rixi (che più volte però aveva chiarito di non avere intenzione di correre come candidato presidente.

Cavo e Piciocchi invece avevano da subito dato disponibilità, e proprio la fedelissima totiana sembrava, nelle ultime settimane, avere guadagnato terreno. Non è chiaro se il sorpasso di Bucci l’abbia colta di sorpresa, ma lei comunque ha tenuto a mettere qualche puntino sulle i. E in un post su Facebook ha chiarito che “sulla mia possibile candidatura alla presidenza di Regione Liguria avevo rilasciato solo un commento: ‘Sono a disposizione della coalizione’. Mi è stata chiesta una disponibilità e con senso di responsabilità ho semplicemente detto che si poteva contare sul mio nome nel caso fosse stato ritenuto, in modo condiviso, quello con le migliori possibilità di vittoria per il nostro centrodestra”.

Nessuna velleità né insistenza a candidarsi, sembra insomma voler dire Cavo, né amarezza per la mancata scelta. Eppure ha tenuto a ringraziare “quei liguri che non conosco ma che rispondendo ai vari sondaggi mi hanno di fatto riconosciuto il gradimento più alto tra i nomi testati. Oggi non posso che ringraziare gli esponenti politici che hanno creduto in me – prosegue la deputata di Noi Moderati – portando il mio nome fino a un tavolo nazionale tra le prime scelte, dinamica non scontata e di cui non posso che essere onorata”.

“Un grazie di cuore a tutte le persone – e siete stati moltissimi – che ho incontrato per strada, che mi hanno scritto spontaneamente per incentivarmi nella candidatura e garantirmi appoggio e sostegno. Quanti ‘Vai avanti’, ‘Ce la fai’, ‘mi metto in gioco per te’. Grazie per la stima che continuate a trasmettere e che è la parte più bella, quella che rimane. Tutto questo è un grande bagaglio e un grande riconoscimento del lavoro fatto come assessore della giunta Toti prima e da parlamentare poi”.

Cavo ha quindi assicurato che porterà avanti con rinnovata energia, onore ed entusiasmo “il ruolo da parlamentare che gli elettori mi hanno affidato. La cosa più importante resta il bene e il futuro della Liguria. L’obiettivo, quindi, la vittoria e la riconferma della colazione di centrodestra alle prossime elezioni regionali, con la forza dei partiti e dell’imprescindibile civismo”

L’in bocca al lupo al neo candidato presidente Bucci arriva alla fine: “Saprà portare avanti il modello Liguria dopo aver costruito il modello Genova. È fondamentale che tutto questo possa continuare”. Il post si chiude poi con un “Avanti tutta. Avanti Liguria”. Che sembra un richiamo alla lista in cui si sono ricongiunti e ripensati alcuni fedelissimi della Lista Toti: i nomi certi per ora sono quelli di Giacomo Giampedrone, candidato nel collegio della Spezia, e dell’ex portavoce di Toti e neo coordinatrice provinciale della lista, Jessica Nicolini, cui potrebbero presto aggiungersi Matteo Campora, Federico Bogliolo e Alessandro Bozzano. Ma la scacchiera è ancora tutta da comporre, nonostante manchi ormai poco più di un mese all’appuntamento elettorale.