Regionali, Bucci: “Orlando manda Sommariva dai privati”, e l’ex ministro: “Menzogne, ne risponderà in sede legale”

Liguria. La stretta di mano al Salone Nautico – nella foto – sembra lontana anni luce: lo scontro tra Marco Bucci e Andrea Orlando, i principali candidati presidente alle elezioni regionali in Liguria è ormai diventato rovente, querele incluse. Questo almeno l’effetto immediato della frecciata del sindaco di Genova sulla proposta di una legge sul conflitto di interessi avanzata dall’ex ministro.

“Prima Orlando fa le cose che non deve fare e discute di conflitto di interessi, io avrei discusso di conflitto di interessi prima di aver mandato Sommariva nel privato. Era meglio, no?”, ha detto Bucci a margine della presentazione di una delle sue liste civiche riferendosi alla nomina da parte del cda del Gruppo Spinelli del nuovo presidente Mario Sommariva, ex presidente del porto della Spezia, figura notoriamente vicina al centrosinistra, che pochi giorni fa si era dimesso a poche settimane dallo scadere del suo mandato.

“Bucci sostiene che avrei ‘mandato Sommariva nel privato’ alludendo alla sua nomina nel gruppo Spinelli, a parte l’idea proprietaria delle persone che denuncia questa affermazione, essendo totalmente priva di fondamento chiederò a Bucci di rispondere in sede legale di questa menzogna“, la nota stringata del deputato Pd e candidato alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando. Che, quindi, non è escluso proceda con una querela nei confronti del suo avversario.

Proprio Bucci, parlato durante l’a margine, aveva fatto anche una battuta sull’altra querela, quella annunciata dal segretario regionale del Pd Davide Natale nei confronti Nicola Morra, candidato presidente di Uniti per la Costituzione, per aver pubblicato una nota stampa in cui attacca il segretario provinciale dem Simone D’Angelo per il suo lavoro nell’azienda di Vianello, uno degli indagati nella maxi inchiesta. “Si querelano tra di loro… “, ha detto Bucci.

Non più tardi di ieri Andrea Orlando ha criticato duramente la decisione di Sommariva – “E’ un professionista che ha fatto un ottimo lavoro nei suoi 5 anni alla Spezia ma li ha chiusi male” – e ha suggerito che si regoli con una legge il passaggio dagli incarichi pubblici a quelli privati.

E pochi giorni prima, in piazza Don Gallo, al fianco della segretaria del Pd Elly Schlein, aveva parlato più ampiamente della volontà, in caso di vittoria alle Regionali, di mettere a punto una legge sul conflitto di interessi anche per evitare che possano ripetersi fatti come quelli portati alla luce dalla maxi inchiesta della procura di Genova per corruzione e voto di scambio.