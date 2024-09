Regionali, Bucci apre la campagna al Bristol: “Tutti conosceranno la mia faccia. Vogliamo fare cose concrete”

Genova. In molti non sono neppure riusciti a entrare nell’affollatissimo salone del Bristol, hotel a 5 stelle nel centro di Genova, dove il centrodestra ha ufficialmente dato il calcio d’inizio alla campagna elettorale. La metafora calcistica è giustificata: al suo arrivo, il sindaco di Genova e candidato presidente Marco Bucci è accolto da un tifo da stadio.

Tra la folla di militanti e candidati – alcuni dei quali arruolati proprio in queste ultime ore – non manca nessuno fra i vertici del centrodestra ligure. Ci sono i segretari regionali di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, Carlo Bagnasco, Edoardo Rixi e Matteo Rosso. C’è anche la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo, per settimane tra i papabili candidati alla presidenza della regione. E poi l’ex parlamentare ed ex presidente della Regione Sandro Biasotti e il sindaco di Imperia Claudio Scajola.

Ci sono assessori della giunta Bucci, consiglieri comunali e municipali che hanno deciso di tentare la corsa a via Fieschi e consiglieri e assessori regionali che sperano in un bis: tra gli altri l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, la ex portavoce di Giovanni Toti e delegata alla Cultura della Regione Jessica Nicolini, le assessore comunali Marta Brusoni e Lorenza Rosso, il consigliere Stefano Anzalone, che nonostante le ombre dell’inchiesta per voto di scambio sarà comunque nella partita, e poi il presidente di municipio Levante Federico Bogliolo, l’ex consigliere di Fdi Alberto Campanella, il consigliere ex Italia Viva Davide Falteri e la ex Italia Viva Manuela Arata. Ma anche tante outsider, provenienti dalla società civile o dal mondo dell’imprenditoria.

“Non è vero, come è stato detto, che farò campagna elettorale solo a Genova, abbiamo già l’agenda pianificata e sarò in tutta la Liguria, i liguri devono conoscere la mia faccia, la faccia di una persona onesta che vuol fare le cose per il territorio, il messaggio che lanciamo oggi è che noi abbiamo un programma preciso, con cose precise che vogliamo fare nei prossimi cinque anni per per garantire che la Liguria possa fare il salto di qualità e diventare internazionale”, ha detto Marco Bucci annunciando quello che sarà una sorta di tour dal ritmo sostenuto.

“Le nostre priorità per la Liguria sono infrastrutture, sanità e uno sviluppo basato sul concetto di Esg, l’environmental social growing, che significa che la crescita economica deve avere benefici per tutta la popolazione, ma anche cultura e ambiente”, ha aggiunto Bucci. Il sindaco è tornato poi ad attaccare gli avversari politici, dalla segretaria Pd Elly Schlein (“Non mi ha mai visto, non ci siamo mai parlati ma pensa di sapere tutto quello che c’è nella mia mente”) al candidato Andrea Orlando (“E’ tornato a dire che siamo criminali, se è così che informi la magistratura, essendo stato ministro dovrebbe sapere come funzionano queste cose, altrimenti stia zitto”).

Il candidato del centrodestra non risponde alle domande dei giornalisti sulla continuità tra la sua politica e quella della stagione Toti ma poi precisa: “L’amministrazione regionale in nove anni ha fatto cose importanti e quelle devono proseguire, ciò che non ha funzionato no, nessuno è perfetto, sicuramente sulla sanità ci sono cose che vanno cambiate, bisogna migliorare la situazione delle liste d’attesa e bisogna costruire nuovi ospedali attraverso strutture commissariali, così come è stato fatto per il ponte”.

Oltre al “tour” in Liguria – solo martedì mattina nel giro di quattro ore Bucci sarà tra Quarto, Quinto e Nervi in quattro diverse location – è stato anticipato che, a sostegno della candidatura, potrebbe prendere forma una sorta di think-tank dei sindaci di centrodestra del territorio, figure che saranno testimonial a favore del candidato e collega Marco Bucci. “Non sarà una lista, sarà una sorta di movimento, ci stiamo lavorando”, accenna il primo cittadino genovese.