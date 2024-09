Regionali, Brunello Brunetto non si ricandiderà: “Motivi personali, ma so di aver dato un grande contributo alla Regione”

Savona. “Ho deciso di non ricandidarmi alle prossime Regionali”. Dopo l’annuncio di uscita dalla Lega e le voci su un suo possibile ingresso in Fratelli d’Italia, Brunello Brunetto ha comunicato l’intenzione di non correre alle prossime elezioni regionali 2024.

Una scelta “dettata da motivi personali”, ma lo stesso Brunetto non esclude “di poter dare, nel breve o nel medio periodo, un contributo alla politica in altra veste”.

“Pur ritenendo estremamente interessante l’esperienza vissuta come consigliere regionale e come presidente della Commissione Salute e Sicurezza Sociale dal 2020 ad oggi, dopo non poche riflessioni preferisco, per motivi personali, non partecipare alla competizione elettorale di ottobre”, ha spiegato.

“Ma sono certo di aver dato un importante contributo ai lavori di Regione Liguria in questa Legislatura”, ha aggiunto prima di snocciolare i numeri che hanno contraddistinto la sua esperienza all’interno dell’ente regionale.

“Presenze in consiglio regionale 100%; presenze in Commissione Salute e Sicurezza sociale 100%; presenze in Commissione Territorio e Ambiente adeguate. Atti di sindacato e indirizzo come primo firmatario, totale 68: 34 ordini del giorno, 3 mozioni, 1 risoluzione, 2 interrogazioni a risposta in aula, 26 interrogazioni a risposta immediata, 2 interrogazioni a risposta scritta”.

E ancora: “Atti di sindacato e indirizzo come cofirmatario, totale 317: 13 proposte di deliberazione, 178 ordini del giorno, 14 mozioni, 5 interrogazioni a risposta in aula, 96 interrogazioni a risposta immediata, 9 interrogazioni a risposta scritta, 2 interpellanze. Atti di sindacato e indirizzo, totale 385 su 3531: 13 proposte di deliberazione su 107, 212 ordini del giorno su 1259, 17 mozioni su 112, 1 risoluzione su 22, 7 interrogazioni a risposta in aula su 259, 112 interrogazioni a risposta immediata su 1473, 11 interrogazioni a risposta scritta su 151, 2 interpellanze su 148”.

“Sono, inoltre, stato firmatario di 17 proposte di legge (su 115): di cui cinque diventate Legge Regionale (L.R. Endometriosi, L.R. Modifiche Ordinamento della professione di Guida Alpina, L.R. Assistenza sanitaria per persone senza fissa dimora, L.R. commercializzazione tartufi e valorizzazione ecosistemi tartufigeni in Liguria, L.R. Proroga graduatorie servizio sanitario regionale)”.

“I Comuni visitati in Provincia di Savona sono stati 45 su 69, incontrando, in ognuno, l’amministrazione ed i rappresentanti del mondo sanitario, sociale, sportivo e di tutte le categorie. A ciò si aggiunge il costruttivo e quotidiano dialogo con Alisa e le sue varie articolazioni e con le Aziende Sanitarie o ospedaliere della Liguria, con visite e sopralluoghi in ognuna di esse. Sono stato inoltre invitato, in qualità di relatore, a decine di eventi”, ha proseguito.

“Per tutto ciò, ringrazio sentitamente i 3.733 cittadini savonesi che mi hanno votato e tutti coloro con i quali ho avuto il piacere di condividere l’esperienza. Oggi auguro buona campagna elettorale ai candidati, sperando che la stessa sia all’insegna della correttezza e del reciproco rispetto”, ha concluso Brunetto.