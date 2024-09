Regionali, Bozzano ad Arboscello: “Teme il Genovacentrismo? Con Bucci la Liguria sarà tutta al centro”

Liguria. “Il rischio di Genovacentrismo paventato da Arboscello è un mito che non trova né troverà riscontro nella realtà. Marco Bucci ha dimostrato con i fatti che il suo modello di sviluppo è inclusivo e replicabile in tutta la regione. Durante il suo mandato, Genova ha visto una trasformazione significativa in vari settori e la stessa trasformazione potranno viverla Savona, La Spezia e Imperia”. Così, in una nota, il capogruppo in Regione, Alessandro Bozzano in merito alle affermazioni del consigliere Roberto Arboscello.

“In ambito economico, il porto di Genova ha riacquistato il suo posto di rilievo come primo nel Mediterraneo, creando un circuito virtuoso che ha portato alla crescita dei posti di lavoro e ha incentivato i giovani a rimanere in città, anziché migrare in cerca di opportunità. Sul fronte infrastrutturale, sono stati realizzati importanti progetti di riqualificazione urbana e logistica territoriale, migliorando la qualità della vita dei cittadini. Inoltre, il settore turistico e ambientale ha visto un notevole incremento di visitatori nel capoluogo, tutto questo mantenendo un forte impegno verso la sostenibilità”, aggiunge.

“Questo modello di sviluppo, grazie alla capacità organizzativa e alla grande risolutezza di Bucci, può essere facilmente replicato in tutto il territorio regionale”, conclude Bozzano.