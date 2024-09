Regionali, al via la campagna elettorale di Orlando: “Reindustrializzare la Liguria, stop ai massimi ribassi in Sanità”

Liguria. “Noi abbiamo bisogno di un grande disegno di reindustralizzazione che passi attraverso la valorizzazione della forza lavoro, con regole precise a tutela dei lavoratori e una politica industriale nuova e aggiornata”. Con queste parole Andrea Orlando inizia la sua corsa da candidato presidente di Regione Liguria, mettendo sul piatto i primi punti programmatici della grande coalizione di centrosinistra che in queste ore sta prendendo la sua forma definitiva e che muove, quindi, i suoi primi passi ufficiali di campagna elettorale.

Campagna elettorale che è iniziata nel circolo 7 novembre di Struppa, presidio della memoria della Resistenza della Val Bisagno. In prima fila Giordano Bruschi, partigiano e sindacalista, a cui lo stesso Orlando tributa un saluto e ringraziamento all’inizio del suo intervento. L’incontro, organizzato e promosso dal circolo Pd di Struppa Antonio Tricarico, all’interno degli eventi della Festa dell’Unità, ha come tema il “lavoro povero“, e a portare la propria esperienza di precarietà e sfruttamento sono tre lavoratrici genovesi, strette tra contratti da 7 euro all’ora, turni massacranti, incertezze per il futuro:”Oggi il lavoro non redistribuisce più la ricchezza, ha perso questa funzione. Oggi dire ad un giovane di studiare per trovare un lavoro sembra più una minaccia che una promessa – ha commentato Orlando – Dobbiamo rilanciare il buon lavoro, il lavoro di qualità che può passare solamente attraverso una reindustralizzazione sostenibile, che deve aumentare la capacità contrattuale dei lavoratori. Questa è una necessità di tutto il paese, ma noi oggi possiamo partire dalla Liguria, possiamo qui alzare l’asticella, partendo dal salario minimo e da nuove politiche industriali“.

Presenti anche i sindacati. Igor Magni, segretario provinciale Cgil, ha ricordato come spesso i dati sull’occupazione nascondano una realtà nei fatti drammatica: “l’85% delle assunzioni registrate nel primo trimestre del 2024 sono a tempo determinato – rilanciando poi che – Noi oggi abbiamo bisogno di parlare della qualità del lavoro“. Paola Bavoso, segretaria regionale Cisl, ha auspicato nuovi meccanismo per potenziale la “formazione dei lavoratori, rivedendo quelli che sono i meccanismi dei nostri centri per l’impiego”, mentre Emanuele Ronzoni, commissario straordinario Uil Liguria ha sottolineato “la necessità di una azione unitaria delle parti sindacali, in dialogo con la buona politica e tutte parti sociali della nostra regione”.

Andrea Orlando e Giordano Bruschi

Andrea Orlando parte dalla congiuntura mondiale: “Molti paesi stanno facendo grossi investimenti pubblici per le imprese. Anche noi dobbiamo farlo, pretendendo però dal vincolo che le imprese debbano applicare buoni contratti, fare sostenibilità sociale e ambientale“. Un approccio che potrebbe essere sviluppato anche in sede regionale: “Qua a Genova opera Fincantieri, una grande azienda con una forte partecipazione pubblica. Ecco da queste aziende dobbiamo pretendere di limitare i subappalti ed evitare che per ogni lavoratore diretto ci siano quattro in subappalto”.

Non mancano le stoccate agli avversari del centrodestra: “Quelli che si definivano nemici del globalismo, delle banche e delle multinazionali la prima cosa che hanno fatto quando sono arrivati al governo è stato mettersi in ginocchio – ha commentato il neo candidato Andrea Orlando – esattamente come hanno fatto in Liguria: dicono che che sono liberali, che sono per il mercato, ma dare una concessione a un tuo amico non è mercato. Noi dobbiamo provare invece a ricostruire delle condizioni di parità: alle imprese si devono dare delle condizioni precise. Certo, se la tua priorità è farti finanziare la campagna elettorale, le condizioni non le puoi porre: noi dobbiamo riprendere una postura che sia autorevole e che consenta di interloquire con i soggetti economici garantendo il massimo delle ricadute possibile per i nostri territori”.

E poi i primi punti programmatici: “Penso che qui noi possiamo fare un lavoro importante, possiamo fare anche delle cose che possano aprire una strada a livello nazionale. Oggi noi possiamo e dobbiamo dire che la Regione smette di fare esternalizzazioni, provando a riportare il lavoro in una dimensione che sia parte di una riorganizzazione complessiva del pubblico. E dobbiamo fare anche autocritica perché le esternalizzazione non sono incominciate adesso, sono incominciate tempo fa, per scoprire poi che il servizio è più scadente che l’efficienza è peggiore”. Il punto di partenza è la Sanità: “Oggi diciamo che non farà gare al massimo ribasso e che si costituisca un fondo per aiutare i comuni ad applicare i nuovi contratti che sono stati nel frattempo rinnovati”.

“Il compito della Sinistra oggi è salvare il capitalismo da sé stesso. Questo modello di capitalismo così organizzato produce povertà per una larga parte dei lavoratori e rischia di franare di fronte al fatto che inevitabilmente questo questo meccanismo crea diseguaglianze così grandi per cui a rischio sono le democrazie stesse – aggiunge Orlando – se una parte del popolo non si sente in qualche modo protetta si rivolge a chi avanza una proposta di carattere autoritario che spesso viene raccontata come la soluzione a tutti i mali”. L’ex ministro poi cita Berlinguer e rilancia: “Diceva una cosa importante ‘non ci può essere socialismo senza democrazia’. Ora io dico che non ci può essere democrazia senza l’introduzione di alcuni elementi di socialismo. Perché se tu hai un pezzo di società che viene tagliata fuori da tutti i processi di inclusione, quel pezzo di società a un certo punto si metterà in mano al primo che invoca ricette di carattere autoritario”.

Prima delle conclusioni, c’è spazio anche per una riflessione di carattere sociale: “La nostra generazione e quelle più grandi avevamo dei posti dove mettere in comune i propri problemi, c’era la sezione, c’era parrocchia, c’erano i circoli. Ecco questa è una generazione che spesso vive e comunica solo attraverso i social e quindi in una dimensione nella quale quella inadeguatezza non diventa mai di tutti gli altri restando semplicemente un problema personale – osserva Orlando – E non è un caso se oggi aumentano le dipendenze. Noi dobbiamo fare i conti con questa realtà e oggi dobbiamo fare la nostra parte. Abbiamo perso un sacco di tempo per il campo largo, campo stretto, ma alla fine quello che conta è se c’è una risposta di carattere popolare. Noi non chiediamo solo una fase di alternanza, noi oggi dobbiamo chiedere un radicale cambiamento, una vera alternativa di sistema rispetto a quello che abbiamo vissuto in questi anni. Non penso ci sia qualcuno che risolva tutto, ma credo che se un popolo si mette in marcia può affrontare queste sfide. Oggi ci sono le condizioni per farlo, ma dobbiamo farlo insieme”.