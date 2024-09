Regionali, al via la campagna elettorale di Gabriella Branca: “Amministrare in trasparenza condividendo i progetti con i cittadini”

Savona. Al via la campagna elettorale a villa Cambiaso a Savona per la candidata consigliere di Alleanza Verdi Sinistra Maria Gabriella Branca, a sostegno di Andrea Orlando.

“Si arriva a elezioni prima della fine della consiliatura – ha detto Branca nel suo discorso -. E’ un problema etico: come si amministra. Con la nostra esperienza in Comune mi sembra che siamo riusciti a lavorare in trasparenza condividendo con i cittadini le proposte. Il bello dell’amministrazione è condividere i progetti e metterli a disposizione dei cittadini”.

“Siamo riusicti a fare alcuni percorsi partecipativi, come per Palazzo della Rovere. La nostra città ha voluto cogliere questa occasione – prosegue – e abbiamo cercato di essere all’altezza di questa sfida complessa. Il nostro è un modo di amministratore diverso da quello con cui è stata amministrata la Regione in questi anni. Se ci sono dei favori poi bisogna rendere conto”.

I tempi sono stretti, al voto manca solo un mese: “Faremo una campagna elettorale tradizionale, non solo sui social, ma anche tra la gente – conclude Branca -. Vogliamo continuare a parlare con le persone. In 30 giorni bisogna toccare tutti i comuni della nostra provincia”.

Conclude gli interventi il sindaco di Savona Marco Russo: “Con Gabriella condivido un’esperienza politica molto intensa cominciata quando si doveva costruire, abbiamo saputo mettere insieme tante forze politiche che a loro volta hanno saputo aggregarsi in poche liste. Quotidianamente facciamo un lavoro intenso e affrontiamo difficolta, ma abbiamo uno spirito positivo e costruiamo la nostra idea di città. Questa che la aspetta sarà una sfida ulteriore che sarà, però, in continuità con quello che sta facendo: sia nel modo, con il dialogo, cercando la collaborazione che nella concezione del modello di governo della Regione”.