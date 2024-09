Regionali 2024, ufficiale la candidatura di Angelo Vaccarezza con Forza Italia: “Deciso e determinato”

Liguria. Angelo Vaccarezza è ufficialmente candidato, sotto la bandiera di Forza Italia, alle prossime elezioni regionali 2024.

Ad annunciarlo, nella mattinata odierna (4 settembre), sono stati il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco ed il commissario provinciale di Forza Italia Savona Luigi Pignocca, che hanno anche fatto sapere di “aver chiuso la squadra forzista per l’appuntamento elettorale regionale”.

Il primo candidato, che “vanta un’esperienza importantissima in ambito politico” è Angelo Vaccarezza.

“Sono contento di affrontare questa sfida, arrivata, ammetto, in maniera piuttosto improvvisa. Ma sono deciso e determinato, come ho sempre fatto, a essere portavoce del mio territorio in Regione Liguria”, ha dichiarato Vaccarezza.

“Nove anni sono già passati dalla mia prima esperienza al governo della Liguria, molte cose sono state fatte e mi sono sempre esposto in prima persona per la mia provincia: così ho fatto in passato, così continuerò a fare”, ha concluso.

Infine, le parole di Bagnasco e Pignocca sugli altri componenti della squadra forzista, che saranno annunciati a breve: “Siamo sicuri che ogni componente abbia le caratteristiche giuste per formare un gruppo valido e rappresentare un’importante fetta del nostro territorio”.