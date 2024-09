Regionali 2024, Maria Teresa Nasi candidato consigliere per Forza Italia

Savona. E’ Maria Teresa Nasi il quinto e ultimo candidato consigliere regionale tra le fila di Forza Italia. Lo annunciano il commissario provinciale Luigi Pignocca ed il commissario cittadino di Andora Franco Petrini.

“Ho accettato di candidarmi alle elezioni regionali perché ho sempre ricevuto parole di stima e di affetto per l’impegno profuso nei ruoli che ho ricoperto: insegnante di scuola primaria, dirigente scolastico, amministratore comunale di Andora”.

“Spero nel consenso degli elettori per continuare a promuovere la conoscenza delle tradizioni, della cultura e della storia della nostra Liguria, per aiutare a scoprire le bellezze del nostro territorio, così come ho fatto in questi anni.”