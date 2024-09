Regionali 2024, il Nuovo Psi a fianco di Bucci: “Dimostrerà di essere uno dei migliori governatori d’Italia”

Liguria. Il segretario nazionale del Nuovo Psi Lucio Barani, il presidente Stefano Caldoro e il segretario regionale per la Liguria Enzo Landi commentano la candidatura del sindaco di Genova Marco Bucci a presidente della Regione.

“La candidatura di Marco Bucci a Governatore della Liguria è sicuramente una straordinaria notizia per la politica nazionale, in particolare per i liguri, perché è un uomo del fare, come ha dimostrato a Genova risollevando da quel grigiore in cui le giunte cattocomunisti l’avevano portata, ed ha straordinariamente gestito la tragedia del ponte Morandi. E’ una garanzia non solo per la Regione Liguria ma per tutto il Paese dando lustro alle capacità professionali italiane, riconosciute in Europa, in un tempo record è riuscito a ricostruirlo con maestranze straordinarie e a ridarlo ai genovesi per non immobilizzare la città, come invece avevano fatto da ormai decenni il centrosinistra”.

“Il Nuovo PSI, il partito di Stefano Caldoro, ex governatore della Campania e del segretario nazionale Lucio Barani, del Coordinatore della Liguria Enzo Landi , come sono stati a fianco di Marco Bucci per la sua elezione a sindaco di Genova, lo saranno ancora per la campagna elettorale al suo fianco con una propria lista con il nostro simbolo del Nuovo Psi per vederlo governatore della Liguria. Siamo convinti che dimostrerà di essere uno dei migliori governatori d’Italia”.

“Noi del Nuovo Psi saremo al suo suo fianco in quanto la Liguria deve portare a termine i progetti già in essere e di nuovi che il nostro candidato Marco Bucci porterà in campagna elettorale. Un in bocca al lupo per tutti noi”.