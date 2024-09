Regionali 2024, il 28 settembre l’inaugurazione del point elettorale di Rocco Invernizzi: “Momento di incontro e confronto coi cittadini”

Alassio. Sabato 28 settembre alle 18 in viale Hanbury 40 ad Alassio si terrà l’inaugurazione del point elettorale del candidato consigliere regionale della lista “Giorgia Meloni per Bucci Presidente” Rocco Invernizzi.

“Sarà un momento speciale, non solo per dare il via ufficiale alla campagna elettorale, ma soprattutto per creare un’occasione di incontro e confronto con i cittadini”.

“Sono fermamente convinto che una politica autentica e trasparente nasca dall’ascolto e dal dialogo diretto con le persone. Questa inaugurazione rappresenta proprio l’inizio di un percorso che vuole essere partecipato, dove ogni cittadino può portare la propria voce e le proprie idee.”

“L’evento è aperto a tutti: amici, sostenitori, curiosi, o chiunque abbia a cuore il futuro della nostra regione. È il momento di conoscerci meglio, scambiare idee e costruire insieme un progetto concreto per il nostro territorio. Ad arricchire l’evento, un rinfresco per tutti i partecipanti. Vi aspettiamo numerosi per una serata di condivisione e partecipazione”.