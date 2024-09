Regionali 2024, Giancarlo Canepa pronto a correre con la Lega: “Bucci uomo del fare, la persona giusta per governare la Liguria”

Borghetto Santo Spirito. Il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa scioglie le riserve, sarà candidato alle prossime elezioni regionali nelle file della Lega a sostegno del candidato presidente Marco Bucci.

“Dopo lunga riflessione ho deciso di scendere in campo per la mia regione e per il mio territorio – spiega – Ringrazio per la fiducia il segretario regionale Edoardo Rixi e il segretario provinciale Sara Foscolo che sarà a sua volta nella lista dei candidati. Marco Bucci è la persona giusta per governare la Liguria, l’uomo del fare per eccellenza che, anche in questa occasione, ha dimostrato un forte senso di responsabilità nell’accettare la candidatura. I temi da affrontare sono molti ma, come prima cosa, ritengo corretto dedicare un pensiero alla comunità che fino ad oggi ho avuto il privilegio di amministrare”.

Canepa ha rivolto ai suoi concittadini una lettera aperta, che riportiamo di seguito.

Caro cittadino di Borghetto Santo Spirito,

nel 2017, dopo un difficile periodo di commissariamento seguito alla crisi dell’amministrazione precedente, avete riposto in me la vostra fiducia, eleggendomi sindaco del paese che mi ha visto crescere e che amo profondamente. Cinque anni dopo, nel 2022, con un ampio consenso, avete rinnovato questa fiducia, riconoscendo l’impegno mio e della squadra che, insieme a me, ha lavorato senza sosta per risollevare Borghetto dallo stato in cui versava.

In questi anni, abbiamo portato a termine importanti progetti e avviato nuovi interventi ma molto resta ancora da fare. È indubbio che, dopo sette anni di lavoro, oggi Borghetto sia un comune profondamente riorganizzato, efficiente in tutte le sue funzioni e, soprattutto, libero dai debiti. Abbiamo potuto destinare nuove risorse al sociale, agli eventi turistici e alle opere pubbliche necessarie, come gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica e il rilancio del tessuto commerciale, sociale e culturale della nostra città.

Oggi mi si presenta l’opportunità di mettere a frutto l’esperienza che ho maturato in questi anni in un contesto diverso ma che mi permetterebbe comunque di continuare a lavorare per il nostro territorio. So che sarebbe più semplice e sicuro restare nella “zona di comfort” della mia carica di sindaco, ma sento che, visto il particolare momento che la nostra regione sta vivendo, sia giunto il tempo di affrontare una nuova sfida, portando le istanze del nostro territorio a un livello più ampio.

La mia candidatura alle elezioni regionali di ottobre 2024 nasce da questa riflessione. Credo sia il passo naturale di un percorso amministrativo che mi ha formato e temprato. Essere eletto consigliere regionale non rappresenterebbe per me una fuga, né un addio al paese che mi ha dato tanto e a cui ho dedicato tutto il mio impegno. Al contrario, sarebbe un’opportunità per dare ancora più forza alla voce di Borghetto e del ponente ligure in sede regionale, contribuendo a difendere e promuovere le esigenze del nostro territorio.

Il risultato delle elezioni dipenderà esclusivamente da voi e dalla fiducia che vorrete continuare a riporre in me. Sono convinto che, per Borghetto e per tutto il ponente ligure, avere un rappresentante in Regione che conosce da vicino le problematiche locali possa essere un valore aggiunto importante.

In questo momento, un pensiero speciale va al mio gruppo di maggioranza, che mi ha sempre sostenuto e con cui ho condiviso ogni scelta, anche quelle più difficili. Insieme abbiamo sempre affrontato le sfide a viso aperto, senza mai scegliere la via più comoda o facile. Questo spirito di unità e determinazione è stato la nostra forza, ed è ciò che ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati.

Siamo un gruppo coeso, fatto di amici veri, dove ciascuno ha avuto e avrà sempre lo stesso valore e dignità, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Se dovessi essere eletto in Regione, sono certo che il cammino di crescita e sviluppo del nostro paese non si fermerà. Le basi per continuare a migliorare ci sono tutte, e la squadra saprà proseguire con la stessa determinazione di sempre.

Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per avermi dato l’onore di essere il vostro sindaco. Ora, vi affido la decisione, tramite il vostro voto, se sia giunto per me il momento di assumere un nuovo ruolo, con la promessa che Borghetto, comunque vada, resterà sempre nel mio cuore.

Con gratitudine e affetto

Giancarlo Canepa