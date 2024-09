Regionali 2024, Forza Italia candida Eraldo Ciangherotti: “L’ospedale di Albenga diventi centro di riferimento”

Albenga. Continua la rassegna di presentazione dei candidati di Forza Italia alle prossime elezioni regionali. Il Cordinatore Regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco ed il commissario provinciale di Forza Italia Savona Luigi Pignocca presentano oggi il quarto candidato: Eraldo Ciangherotti.

“Questo territorio ha un potenziale enorme, ma senza una voce forte e rappresentativa rischiamo di rimanere inascoltati – è il commento – e di avere meno peso nelle decisioni che contano”.

E i temi sul tavolo non mancano: “L’Ospedale di Albenga non può essere declassato a un semplice punto di primo intervento, ma deve diventare un centro di riferimento per diverse specializzazioni. Le infrastrutture rappresentano una priorità assoluta per il nostro territorio. Inoltre, il turismo, motore della nostra economia, deve essere sostenuto con servizi moderni e all’avanguardia. Sono pronto a dare voce alle esigenze dei cittadini e a rappresentare il ponente savonese in Regione” conclude Ciangherotti.