Regionali, ufficiale la candidatura di Paolo Rossi con “Orgoglio Liguria” a sostegno di Marco Bucci

Andora. “Con Bucci più infrastrutture e più sanità: la Provincia di Savona tornerà finalmente al centro della Regione”.

Con queste parole Paolo Rossi, già vicesindaco di Andora, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Liguria, in programma il 27 e 28 ottobre. Lo farà nella lista “Orgoglio Liguria”, a sostegno della candidatura di Marco Bucci a presidente regionale.

“Marco Bucci, – ha spiegato Rossi, – ha dimostrato con i fatti le sue straordinarie capacità amministrative ed è riuscito in pochi anni a risollevare la città di Genova dopo anni di immobilismo delle sinistre”.

“Ora che ha accettato di guidare la Regione, sono convinto che sarà la persona giusta per migliorare l’intera Liguria e in particolare la nostra amata provincia di Savona”.

Quindi, le priorità per il savonese: “Raddoppio ferroviario, Albenga-Carcare-Predosa e traforo della Statale 28 del Colle di Nava. E poi l’importantissima riapertura del pronto soccorso di Albenga e l’abbattimento delle lista d’attesa, queste saranno alcune tra le opere strategiche che potranno dare al nostro territorio quello che serve per risolvere le problematiche che lo colpiscono gravemente”.

“Dopo 20 anni di amministrazione civica ad Andora, sono pronto e metto a disposizione la mia esperienza e le mie capacità per lavorare a fianco di Marco Bucci nella sua lista azzurra ‘Orgoglio Liguria’ per portare finalmente più Ponente in Regione”, ha concluso Rossi.