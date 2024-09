Regionali 2024, Alternativa Popolare scende in campo a fianco di Bucci: ecco la squadra di candidati

Liguria. “Un partito cristiano democratico e conservatore che si ispira alla dottrina popolare di don Luigi Sturzo uno dei padri fondatori del pensiero democratico-cristiano”. Si presenta così Alternativa Popolare, partito centrista che insieme alla Democrazia Cristiana di Salvatore Cuffaro (ex Udc) si presenta alle elezioni regionali in Liguria in appoggio al candidato presidente Marco Bucci.

In provincia di Savona il coordinatore provinciale è Giancarlo Marco, ex direttore del catasto di Savona che ha lasciato l’Udc in quanto “non condivideva più la linea politica regionale impostata dal commissario regionale Umberto Calcagno” per approdare ad Alternativa Popolare in quota Dc.

Afferma Giancarlo Marco: “Siamo caricati al massimo per questa campagna elettorale. Daremo il nostro massimo sostegno a Marco Bucci, persona che merita di governare la nostra bella Liguria. Siamo un partito di centro di ispirazione cristiana. Non vogliamo essere confusi con la Udc, un partito che non apre alla gente, anzi la mette in condizione di scappare”.

Come capolista Alternativa Popolare avrà Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, ex presidente della Ternana calcio e che si candida su tutti i collegi liguri. Nella squadra ci sono anche l’imprenditrice valbormidese Teresa Simonetta Benetti, l’imprenditore Vincenzo Dolce, l’insegnante albissolese Maria Carla Venturini e l’albenganese Valerio Favi responsabile regionale della Associazione Futura.

Conclude Giancarlo Marco: “I principali punti ideologici del partito includono: centralità della persona e della famiglia, economia sociale di mercato che coniughi libera iniziativa e solidarietà. Attenzione alla sostenibilità ambientale. Nel nostro programma inseriremo alcuni punti relativi agli animali. Tra cui, chippatura obbligatoria tutti tutti i gatti di proprietà, per evitare smarrimenti e contrastare possibili abbandoni o altro. Divieto assoluto di accattonaggio, sconti o bonus per tutti coloro che adottano dal canile o gattile un animale. Convenzione con cliniche veterinarie o eventualmente ASL comune, per esempio vaccinazione gratis o bonus da utilizzare su esami , visite eccetera. Incentivare adozioni e svuotare i rifugi privati e non che sono già sovraffollati ). Creazioni di postazioni in tutto il territorio quale entroterra verde, sulle alture delle colline di punti di raccolta di umido, importantissimo perché in questo modo i cinghiali e tutti gli animali selvatici andrebbero a mangiare sulla postazione senza riversarsi nei paesi e nelle città e in questo modo si eviterebbe l’uccisione di cinghiali sia grandi che piccolini”.