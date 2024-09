Rari Nantes Savona pronta per la nuova stagione, Polti: “Squadra rinforzata, ma sono deluso dai pochi abbonamenti”

Savona. La stagione 2024/2025 sta per prendere il via e la Rari Nantes Savona, con la sua prima squadra, sarà impegnata su tre fronti: la Serie A1, la Coppa Italia (alla quale accederanno le prime otto a metà campionato) e la Champions League.

Nella competizione continentale i biancorossi sono direttamente ammessi alla fase a gironi, approfittando della rinuncia della Pro Recco. Le vicende della società più titolata d’Italia hanno catturato tutta l’attenzione dell’ambiente durante l’estate: si è un poco indebolita ma non è stata smantellata, anzi.

Il presidente della Rari Nantes Savona, Daniele Polti, guarda con ottimismo ai possibili valori della stagione che sta per cominciare. “C’è questo ‘mistero’ del Recco; qualche giocatore l’hanno perso – sottolinea -. Nonostante tutto quello che c’è stato di positivo dell’anno scorso, quest’anno la nostra squadra è decisamente più forte, molto convinta e preparata. Si ritiene di poter fare un campionato di buon livello”.

Alla presentazione odierna del team biancorosso si respira tanto entusiasmo. Sulla carta la formazione è più forte dello scorso anno e l’allenatore è una garanzia. “Abbiamo lavorato per rinforzare la squadra soprattutto sui giocatori; sono arrivati atleti di esperienza e questo fa tanto in acqua – spiega Polti -. Angelini è la nostra carta di credito per poter ottenere i risultati” Le incertezze però possono essere tante, come analizza il presidente: “Da quel che ho imparato in questi due anni di presidenza nella pallanuoto, mi sembra che una partita di questo sport sia molto più difficile di una partita di calcio. Ci sono inoltre gli infortuni; si spera che le cose vadano in maniera abbastanza regolare per arrivare almeno dove siamo arrivati lo scorso anno”.

Il tutto esaurito alla Zanelli nella passata stagione contro il Vasas e quello di quest’anno con la Pro Recco hanno dimostrato che questo sport e questa squadra possono accendere la passione sportiva della gente. “Due finali in due anni hanno risvegliato anche chi stava dormendo, mi auguro. C’è stato un tam tam abbastanza importante sui social e la città l’anno scorso ha risposto, si è visto nella finale scudetto. Quest’anno vediamo: per adesso stiamo cercando di pubblicizzare gli abbonamenti; io stesso, su Facebook, ho fatto un post nel quale in maniera abbastanza provocatoria ho detto che lo 0,034% della popolazione ha fatto l’abbonamento, ovvero 20 persone su 58mila abitanti. Mi sembra un dato abbastanza pesante, in negativo, in quanto per tutte le descrizioni positive che riceviamo sui social, questo risultato mi pare veramente niente”.

La Champions League potrà risultare molto attrattiva. “Per la prima partita cerchiamo di organizzare anche un aperitivo; almeno per bere speriamo che la gente venga” conclude con sarcasmo il presidente.