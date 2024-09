Rally de Chartreuse, i savonesi Federico Gangi e Andrea Ferrari vincono in Francia nella categoria di classe e di gruppo

Si scaldano i motori, il copilota inizia ad elencarti le prime curve e la tensione sale con i giri del quadrante. Probabilmente l’inizio della Rally de Chartreuse per i savonese Federico Gangi e Andrea Ferrari è iniziata in questo modo, ma è finita con il miglior risultato possibile: primi nella classe Rally5 e primi nel loro raggruppamento FRC5.

Il Rally de Chartreuse prende il nome proprio dal parco naturale dove si svolgono le gare, prevalentemente in asfalto con solo alcuni tratti di manto coperto da ghiaia o ‘sporcato’ dalla terra. I due piloti hanno gareggiato per due giorni, il 31 agosto e l’1 settembre. Comprende 40 km e quasi 150 equipaggi che ne prendono parte, rendendolo uno degli eventi di punta del territorio francese per gli appassionati di motori.

Un risultato ancora più incredibile (qui il video di una loro prova) se si pensa che, i due piloti liguri, erano alla loro prima esperienza in territorio francese, classificandosi poi 25° nella classifica generale. Un mix di emozioni uniche quelle raccontate dal pilota Federico Gangi ai nostri microfoni: “Siamo contenti, era la prima volta che correvamo fuori dal confine italiano, su strade mai viste e molto veloci. Devo ringraziare il mio team per questa opportunità e al mio navigatore, oltre ai nostri sostenitori e a chi ci permette di essere al via. Ci siamo divertiti molto e speriamo di partecipare nuovamente il prossimo anno, oltre a prendere parte ad altri rally in Francia”.

“Non ci aspettavamo questo risultato, in Francia il livello è molto alto. Abbiamo cercato di gareggiare nel miglior modo possibile, senza prendere rischi e cercando di tagliare il traguardo al meglio delle nostre capacità”.

Per Federico Gangi non è però finita qua, lo aspetta un altro debutto. Adesso lo aspetta il “Rally delle Palme” a Sanremo. Ad affiancarlo Fabrizia Pons, copilota torinese che ha fatto la storia del rally italiano.