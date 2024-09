Raccolta firme corso Italia, Becco: “Presto le soluzioni per piazza Mameli, il traffico sarà più fluido anche senza riapertura”

Savona. “Il problema di piazza Mameli ci è ben noto e, siccome parliamo tutti i giorni con i cittadini, perché è nostra abitudine tenere vivo il rapporto dell’Amministrazione con i savonesi, sapevamo anche prima della raccolta firme, che c’è chi vede nella riapertura di corso Italia la soluzione del traffico di piazza Mameli“. Così l’assessore all’urbanistica Ilaria Becco commenta la raccolta firme organizzata dall’opposizione consiliare per richiedere l’apertura di corso Italia tra via Dei Vegerio e via Paleocapa.

Al quarto giorno le firme hanno già superato quota 1500 (di cui 1400 dei residenti) con grande soddisfazione dei promotori: “Non possono far finta di niente”, ma la giunta pare non avere intenzione di fare un passo indietro.

“Ciò che in questi giorni mi sembra che non venga considerato è che nell’incarico dato a Sintagma – prosegue Becco -, la società incaricata della redazione del Pums, abbiamo espressamente richiesto di dare priorità alla questione di piazza Mameli, proprio perchè riteniamo che questi argomenti debbano essere affrontati con il supporto di professionisti specialisti della materia”.

“Ricordo che il 20 giugno Sintagma aveva annunciato che, dopo aver concluso la fase di analisi dei dati, a fine luglio ci avrebbe presentato alcune ipotesi di modifica della viabilità. Ciò è avvenuto, come annunciato prima di ferragosto; alcune soluzioni sono più limitate all’area di piazza Mameli, altre comprendono un’area più ampia. Le ipotesi sono state verificate attraverso un micromodello dedicato, un software specifico che simula i movimenti del traffico nella piazza e che consente di verificare più soluzioni alternative. Tutte queste opzioni consentono di rendere il traffico più fluido anche senza la riapertura di corso Italia“.

E conclude: “Come abbiamo detto più volte, tutte queste ipotesi verranno presentate presto. Quindi prima di arrivare a delle conclusioni è bene avere un quadro completo“.