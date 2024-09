Quiliano. Lutto a Quiliano per la scomparsa di Pierluigi Lavazzelli, ex assessore al bilancio, tributi, ufficio casa e servizi sociali nella giunta Ferrando (2009-2019) e vicepresidente della sezione ginnastica della Polisportiva Quiliano per 25 anni.

Stimato da tutti, Lavazzeli si è spento all’età di 65 anni.

La Polisportiva e il presidente Aureliano Pastorelli lo ricordano con affetto e gratitudine per il suo impegno e dedizione alla comunità.