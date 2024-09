Quando Colombo scopri l’Isola di Saona. Raduno di auto d’epoca a Santuario per la Rosa d’oro. Viaggio in Vaticano con il Memorial  Sistina

Savona. Tre suggestivi avvenimenti legati alla storia di Savona sono in programma a settembre: sabato 14 il ricordo della scoperta da parte di Cristoforo Colombo dell’isola di Saona, domenica 15 il raduno della Rosa d’oro di auto d’epoca a Santuario, organizzato dal Vintage Motors Club Savona, e infine, sabato 28 settembre, il Memorial Sistina, per iniziativa dello stesso sodalizio e sempre con auto d’epoca, in direzione Roma.

Si tratta di avvenimenti in larga parte già conosciuti, e di cui abbiamo anche già scritto su IVG, ma che vale la pena ricordare e sottolineare sottodata, con l’aiuto di Mauro Zunino, studioso di storia locale e presidente del Vintage Motors Club Savona.

SABATO 14 SETTEMBRE

L’Associazione culturale Cristoforo Colombo natural de Saona ricorderà alle 16,30 la scoperta dell’Isola di Saona nella sede dell’Usei (Unione di solidarietà degli ecuadoriani in Italia), in via Giacchero angolo corso Colombo. L’iniziativa è aperta a tutti. Sarà Franco Icardi, presidente dell’Associazione Cristoforo Colombo, a ricordare la storia dell’Isola, che si trova al largo della punta sud orientale della Repubblica Dominicana, nelle Antille, lunga 22 chilometri e larga 5.

Fu scoperta da Colombo il 14 settembre 1494, durante il suo secondo viaggio, e intitolata dal grande navigatore alla città di Savona. All’incontro sono stati invitati il console della Repubblica Dominicana e il sindaco Marco Russo. I promotori dell’evento, sulla cui spinta e’ stata intitolata una piazzetta della Darsena all’Isola di Saona, si augurano che in quel luogo possa ora sorgere anche un monumento.

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Il Vintage Motors Club organizza il raduno della Rosa d’oro. sulla piazza di Santuario (dalle 9 alle 13, aperto ad auto e moto con più di vent’anni) nel parcheggio di fronte alla piazza antistante la basilica, per ricordare una delle pagine più belle del cattolicesimo savonese. Il 17 maggio 2008 papa Benedetto XVI depose nella cripta del Santuario della Madonna della Misericordia la Rosa d’oro, massimo riconoscimento del cattolicesimo, dove si trova e può essere ammirata ancora oggi. La visita di Joseph Ratzinger fu fermamente voluta e organizzata da Don Domenico Calcagno, vescovo di Savona-Noli dal 2002 al 2007 e che ancora oggi pensa sempre a Savona e a quel periodo felice e fertile.

SABATO 28 SETTEMBRE

Partenza del Memorial Sistina da piazza Sisto a causa dei lavori che occupano piazza Duomo. E’ la quinta edizione dell’evento, che porterà equipaggi e auto d’epoca savonesi a entrare in Vaticano, privilegio non concesso ad altre iniziative del genere, lunedì 30 settembre attorno alle 9,30.

Conclusione affidata a Mauro Zunino: “Si tratta di tre momenti molto importanti non solo come ricordi ma anche e soprattutto come spunti per organizzare eventi e sfruttare al meglio la storia di Savona, nel momento in cui si candida a Capitale della Cultura”.