Punto nascite Santa Corona, Ciangherotti (FI): “Chiusura a tempo indeterminato non è soluzione, reparto va riaperto”

Albenga/Pietra L. “Il punto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è sempre stato un punto di riferimento per il ponente savonese e la sua chiusura è una realtà che non possiamo accettare a tempo indeterminato”. Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, vice-coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali.

“Ho partecipato alla manifestazione per difendere e richiedere la riapertura del punto nascite – spiega -, sentendo profondamente questa battaglia: non solo come cittadino e padre, ma anche per la tradizione che lega la mia famiglia alla sanità locale. Come figlio d’arte di un uomo che ha dedicato la sua vita a quel reparto, sono consapevole di quanto sia stato un punto di riferimento per diverse generazioni. Oggi non dobbiamo limitarci a difendere un servizio, ma occorre riaffermare il diritto alla sicurezza e alla dignità delle donne del nostro territorio, affinché possano partorire vicino a casa, assistite da professionisti qualificati. Sappiamo bene quanto i numeri e l’esperienza siano fondamentali per garantire il successo di un servizio così delicato”.

“La chiusura del punto nascite di Pietra Ligure è un problema che non possiamo ignorare. Se sarò eletto, porterò immediatamente questo tema all’attenzione del prossimo consiglio regionale”, conclude Ciangherotti.