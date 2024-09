Pulizia dei torrenti, a Varazze iniziate le operazioni di sfalcio

Varazze. Sono iniziate mercoledì le operazioni di sfalcio all’interno dei torrenti e dei rii varazzini.

L’importo dei lavori è di circa 100 euro, finanziati principalmente dall’amministrazione comunale. Una spesa, aumentata nell’ultimo biennio del 25%. Da 75 mila euro a 100 mila, questo, come spiegato dal sindaco Luigi Pierfederici, per aumentare in modo considerevole il chilometraggio di intervento.

Il primo cittadino ha sottolineato anche che la costanza annuale con cui viene effettuata la pulizia dei rii, specie nei punti maggiormente attenzionati, ovvero a valle e a monte degli attraversamenti, ponti e passerelle, non consente alla vegetazione di crescere in modo importante e creare situazioni di rischio idraulico.

Una pulizia effettuata, ha aggiunto Pierfederici, con attenzione per le piante che possono crescere in modo considerevole nel fusto oltre ai canneti che infestano i letti dei torrenti ma che, essendo annualmente sfalciati, non comportano rischi dal punto di vista idraulico.

Una raccomandazione dal Comune anche ai privati perché prestino sempre attenzione nella pulizia dei terreni per evitare il rischio di occlusione delle tombinature.