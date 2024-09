Pubblica sicurezza e nuove tecnologie per le forze dell’ordine: l’Axon Roadshow arriva a Varazze

Varazze. Tappa esclusiva il prossimo 25 settembre dell’Axon Roadshow, un evento innovativo dedicato alla pubblica sicurezza e alle nuove tecnologie per le forze dell’ordine. Il Roadshow di Axon, multinazionale americana specializzata nella produzione di strumenti tecnologici per la pubblica sicurezza, rappresenta un evento innovativo dedicato alle nuove tecnologie per le forze dell’ordine.

Lo annuncia il Comune, con il patrocinio del sindaco Luigi Pierfederici, che è anche delegato alla polizia locale. Durante l’incontro sarà presente il Comandante della polizia locale Mauro Di Gregorio, istruttore Taser ed esperto di tecnologie per l’uso da parte della polizia, che parteciperà come ospite speciale. Sarà Di Gregorio a dare un contributo al dibattito sulla sicurezza pubblica e sulle innovazioni tecnologiche, senza però eseguire dimostrazioni pratiche del Taser.

Formazione e networking. Esperienza per gli operatori della sicurezza pubblica, che avranno l’occasione di esplorare le ultime novità tecnologiche del settore. Oltre alle dimostrazioni pratiche, l’evento offre momenti di networking, permettendo ai partecipanti di condividere esperienze e approfondire le tematiche di maggiore attualità nel campo della sicurezza. “È un piacere ospitare questo evento sul nostro territorio dopo scenari importanti quali quelli di Milano, Roma e Palermo. La posizione della nostra città, centrale rispetto alla Regione Liguria e vicina ai centri abitati del basso Piemonte e Lombardia, siamo certi possa attirare diversi operatori di settore”, così il sindaco Luigi Pierfederici. “Quello della pubblica sicurezza è un tema importante e molto sentito dalla cittadinanza sul quale tutte le istituzioni stanno ponendo la giusta attenzione anche grazie ad eventi come questo di formazione e approfondimento tecnologico”.

Tra le principali attrazioni del Roadshow, il poligono di tiro del Taser 10: sarà possibile testare il nuovo Taser 10, apprezzandone le caratteristiche innovative e la precisione. Simulatore di realtà virtuale: esperienza immersiva di addestramento in VR che migliora le capacità operative e di de-escalation, favorendo lo sviluppo del pensiero critico. Stazione di risposta connessa: dimostrazione di come l’integrazione di telecamere connesse, sensori e sistemi di gestione delle prove possa ottimizzare i flussi di lavoro e accelerare i tempi di risposta operativa.

L’evento è aperto a tutti gli operatori della sicurezza e alle strutture interessate. Il 25 settembre, dalle 10 alle 14, salvo diverse indicazioni. I partecipanti sono liberi di venire quando preferiscono e possono portare con sé colleghi per un’esperienza completa e condivisa. Per partecipare, è necessario registrarsi al seguente link: https://www.axon.com/italy/events/roadshow.