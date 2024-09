Provincia, urne aperte sino alle 20 per il rinnovo del consiglio: due liste in campo

Provincia. Urne aperte sino alle 20 per il rinnovo del consiglio provinciale di Savona. A sfidarsi sono due schieramenti: uno di centrodestra e uno di centrosinistra.

Sindaci e consiglieri, inclusi alcuni assessori che non fanno parte della giunta, dei 69 Comuni della provincia, sono chiamati a votare per scegliere i membri del consiglio provinciale che resteranno in carica per i prossimi due anni a Palazzo Nervi.

Il sistema di voto è “ponderato”: il peso del voto di ogni elettore dipende dalla popolazione del comune che rappresenta, con un coefficiente che ne stabilisce l’importanza.

La lista numero uno, “Savona – Uniti per la Provincia“, è espressione del centrosinistra. Tra i candidati presenti i sindaci di Carcare e Cisano, Rodolfo Mirri e Massimo Niero, oltre a Marisa Ghersi, consigliera uscente del PD di Savona, e Maria Adele Taramasso di Azione. Presenti anche Marco Lima di “Patto per Savona”, l’assessore di Celle Ligure Jacopo Abate, la consigliera di minoranza Irene Patrone e Ruggero Marchese, consigliere di Andora. Completano la squadra Gabriele Murrighile, capogruppo di opposizione a Borgio Verezzi, e Maria Grazia Oliva, consigliera di Borghetto Santo Spirito.

La lista numero due, “Gente di Provincia“, rappresenta il centrodestra. Tra i candidati, il consigliere comunale di Savona per la Lega Maurizio Scaramuzza, insieme ai leghisti di Loano Monica Caccia e Demis Aghittino. Franca Giannotta, assessore di Alassio per Fratelli d’Italia e consigliera uscente, è confermata. Dalla Val Bormida arrivano l’assessore di Cairo Montenotte Marco Dogliotti e la vice sindaca di Cosseria Tamara Urru, in quota Forza Italia. A completare la lista troviamo Diego Distilo, consigliere di Albenga, il sindaco di Arnasco Matteo Mirone e la consigliera di opposizione ad Albissola Marina Deborah Borghi. Tra gli indipendenti, il sindaco di Stella, Andrea Castellini.