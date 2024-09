Pronto soccorso Albenga, Vaccarezza (FI): “Arboscello parla quando dovrebbe tacere. Bucci uomo del territorio, sa quel che fa”

Albenga. Il consigliere regionale di Forza Italia e candidato alle regionali 2024 Angelo Vaccarezza replica alle dichiarazioni rilasciate ieri dal candidato consigliere del Pd Roberto Arboscello in risposta alle affermazioni del candidato presidente del centrodestra, Marco Bucci, circa la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Albenga.

“Ieri il candidato consigliere Del PD Roberto Arboscello ha avuto l’ideona di scagliarsi contro il candidato presidente Marco Bucci, reo di aver detto che la Regione si impegnerà per la riapertura del pronto soccorso di Albenga – dice Vaccarezza – Il collega Arboscello ha esordito affermando che una riapertura sia impossibile per mancanza di risorse e competenze. Sorprendente quanto queste parole siano esattamente il contrario di quanto affermava non molto tempo fa”.

“Le accuse a Marco Bucci sono però ancora più ‘divertenti’. Arboscello ha dichiarato che Marco Bucci non conosce nulla né di sanità né di collegamenti in Valbormida. Doppio errore poiché Marco ha lavorato trentacinque anni in ambito sanitario e nove in Valbormida. Affermare concetti campati per aria senza avere le informazioni necessarie, con il solo scopo di accusare per fare consenso, è un atteggiamento già visto, noioso, che ha stancato”.

“Marco Bucci è uomo di territorio, che conosce la regione e sa quello che fa; è l’uomo giusto per la Liguria e non sarà la vostra campagna elettorale a cambiare le cose”.