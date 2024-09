Promozione, il derby è biancorosso: la Carcarese di misura sul Bragno

NEW BRAGNO-CARCARESE 0-1 (81’ Poggi)

49’ Triplice fischio, vittoria di misura della Carcarese

47’ Punizione dalla sinistra di Di Martino direttamente in porta , Giribaldi si oppone

46’ Sostituzione Carcarese: Marchi prende il posto di Brignone

45’ 4 minuti di recupero

42’ Di Martino batte sulla traversa, la palla rimane in area, batti e ribatti e corner per il Bragno. A batterlo è Turco, in area colpisce di testa Gamba, ma non centra lo specchio

41’ Giallo per L. Moretti, falloso su Tubino: punizione dal limite per il Bragno

40’ Corner di Brovida dalla sinistra: colpisce di testa L. Moretti, palla di poco sopra la traversa

39’ Giallo per Morielli, duro su Bertoni

38’ È il turno di Morielli, entra per Rizzo

36’ GOOOOOOOOOOL! Appena entrato la butta dentro: cross di Nonnis dalla sinistra, incornata di Poggi che realizza il vantaggio della Carcarese. 0-1

35’ Cambio Carcarese: Poggi prende il posto di Kosiqi

34’ Corner dalla sinistra per la Carcarese: Spozio batte sul secondo palo, L. Moretti colpisce di testa, Ghizzardi para

33’ Brovida serve Brignone in area, il numero 10 si gira e calcia, la palla finisce di pochissimo a lato a seguito di una deviazione

31’ Un cambio per parte: per il Bragno Gamba rileva Cavallone, per la Carcarese entra Ghirardi per Moretti F.

30’ Grande occasione della Carcarese: dopo un batti e ribatti in area, Kosiqi fa suo il pallone e calcia, la palla si stampa sul palo

27’ Diamanti allarga sulla destra per Bertoni che crossa in area: la palla arriva a Brovida, ma un difensore devia in angolo

24’ Annullato per fuorigioco il gol di Quinonez

20’ Carcarese ancora pericolosa: Brovida mette un cross teso in area, sul secondo palo colpisce da due passi F. Moretti, palla fuori di pochissimo

19’ Punizione dalla destra per la Carcarese: F. Moretti batte direttamente in porta, Ghizzardi allontana con i pugni

16’ Una sostituzione per parte: per il Bragno fuori Metalla, dentro Quinonez; per la Carcarese Brovida prende il posto di Babliuk

10’ Cross di Bertoni per Brignone che controlla e serve al limite Kosiqi: il numero 9 colpisce di piatto, ma non dà forza alla sua conclusione, Ghizzardi blocca sicuro

7’ azione in velocità del Bragno che si conclude con il destro dal limite di Di Martino: palla fuori

5’ Spizzata di testa di Kosiqi per Diamanti che crossa in mezzo, Brignone in spaccata manda poco a lato

4’ Bertoni trattiene la maglia di un avversario, ammonito

2’ Il New Bragno parte forte e subito ha una grande occasione: palla in profondità per Tubino che calcia a tu per tu con Giribaldi, ma il portiere biancorosso si oppone. La palla rimane in area e la difesa spazza via

1’ Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo sul risultato di 0-0

37’ Traversone di Nonnis dalla sinistra sul secondo palo, Bonifacino arriva in scivolata e alza il pallone senza riuscire a deviare in porta

35’ Punizione defilata per la Carcarese: Moretti F. La mette in mezzo, Babliuk colpisce da posizione ravvicinata, ma manda fuori

33’ Corner per la Carcarese: batte Spozio dalla destra, colpisce di testa Moretti L., palla si impenna e finisce alta sopra la traversa

30’ Fin qui primo tempo equilibrato: tanto agonismo, poche emozioni

24’ Giallo anche per Babliuk per fallo sulla trequarti avversaria, suo cartellino non è d’accordo la Carcarese

17’ Giallo a Rizzo per trattenuta su Moretti F.

14’ Punizione dai 20 metri per la Carcarese: a battere va Brignone, il suo sinistro finisce sulla barriera, sulla respinta spazza via la difesa locale

10’ Babliuk di controbalzo dal limite, Ghizzardi blocca in due tempi

4’ Capitan Di Martino ci prova dalla distanza, ma non riesce a fare forza e precisione al suo destro: palla fuori

3’ Il primo corner della partita è del Bragno, battuta corta per Metalla che controlla e crossa in area, dove però non c è nessuno, la difesa biancorossa fa scorrere sul fondo

Si parte alle 15:02, Bragno con la divisa a strisce biancoverdi, Carcarese in blu

Cairo Montenotte. Prendi il via il campionato di Promozione e in Valbormida è già tempo di derby: al Paolo Ponzo questo pomeriggio (ore 15:00) si affrontano New Bragno e Carcarese.

Una gara che si ripete dopo lo scontro di Coppa Italia di inizio settembre, quando ad avere la meglio furono i biancorossi che al Corrent si imposero 3 a 1, ma non senza faticare: il gol del sorpasso di Brignone arrivò infatti solo all’80’, poi nel recupero il rigore di Kosiqi.

Una partita che arriva dopo la delusione della Carcarese proprio per l’uscita dalla Coppa, in seguito alla sconfitta per 1 a 2 con il Ceriale. Squadra con cui invece mercoledì, nel recupero, il New Bragno ha vinto 3 a 1, primo successo della stagione per la squadra di Frumento.

Ma oggi è tutta un’altra competizione e i punti un bottino davvero prezioso. Buona partita a tutti!

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti L, Diamanti, Spozio, Nonnis, Moretti F., Bertoni, Kosiqi, Brignone, Babliuk. A disp.: Grenna, Briano, Brovida, Croce, Ghirardi, Dematteis, Poggi, Marchi, Pirotto. All. Michele Battistel

BRAGNO: Ghizzardi, Capici, Esposito, Rizzo, Turco, Puglia, Gjataj, Tubino, Cavallone, Di Martino, Metalla. A disp.: Bruzzone, Quinonez, Osman, Negro, Morielli, Palumbo, Gamba, Domeniconi, Bovio. All. Ermanno Frumento

ARBITRO: Tommaso Miraglia di Imperia

ASSISTENTI: Niccolo’ Bruno Biasotti e Andrea Poggi di Genova