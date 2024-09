Coppa Italia, la Carcarese la ribalta al Corrent: battuto 3-1 il New Bragno

CARCARESE-NEW BRAGNO 3-1 (11’ Gamba, 50’ Briano, 80’ Brignone, 94’ Kosiqi su rig.)

48’ GOOOOOOL! Dagli 11 metri va Kosiqi che spiazza il portiere. Triplice fischio

47’ RIGORE PER LA CARCARESE! Capisci atterra in area Briano e l’arbitro indica il dischetto

45’ tre minuti di recupero

41’ Sostituzione Bragno: Esposito lascia il campo a Palumbo

37’ Altro cambio per la Carcarese: Dematteis rileva L. Moretti

36’ L’arbitro grazia solo con un giallo il fallo da dietro di Tubino su Kosiqi

35’ EUROGOL! Punizione dal limite di Brignone, che alla Del Piero la infila nel sette e si prende gli applausi del numeroso pubblico presente. 2-1

30’ Doppio cambio per il Bragno: dentro Osman e Domenico, fuori Di Martino e Gjataj)

26’ Kosiqi appoggia al limite a Brignone che controlla e calcia: il suo rasoterra si spegne sul fondo

22’ Annullato per fuorigioco il gol di Brovida

20’ Punizione dalla sinistra di Di Martino, batti e ribatti in area, la sfera arriva a Rizzo che calcia, conclusione deviata che esce per questione di centimetri

15’ Secondo cambio per la Carcarese: Spozio prende il posto di F. Moretti

12’ Destro dalla distanza di Di Martino, conclusione alta

10’ Primo cambio per mister Battistel: dentro Brovida per Diamanti e Carcarese che passa dal 3-5-2 al 3-4-3

8’ Giallo per Ghirardi falloso a centrocampo su Rizzo

5’ GOOOOOOOOOL! Batti e ribatti sugli sviluppi di un angolo, per ultimo colpisce di testa Briano che realizza il pari della Carcarese. 1-1

3’ Casassa controlla di spalla al limite e calcia, conclusione deviata, la palla finisce a Brignone che prova ad angolare di testa ma Ghizzardi è attento e blocca

1’ Via alla ripresa, un cambio per il Bragno: Quinonez entra per Metalla

SECONDO TEMPO

46’ Termina il primo tempo, Bragno in vantaggio 1-0

45’ Corner dalla destra di F. Moretti che attraversa tutta l’area senza che nessuno ci arrivi

43’ Grande azione personale di Casassa che dalla destra si accentra e dai 25 metri tenta il tiro, ma la sua conclusione finisce sul fondo

41’ Cross dalla destra in area di Capici, bravissimo L. Moretti a sventare la minaccia di testa

40’ Ancora Carcarese: angolo dalla sinistra di F. Moretti, Babliuk colpisce di prima ma manda alto

39’ Casassa spara dal milite, Ghizzardi risponde presente

35’ Grande occasione per la Carcarese! Cross sul secondo palo di L. Moretti dalla destra, non riesce a colpire Diamanti ma Briano sì: la sua incornata si stampa sul palo e poi sullo stinco di Ghizzardi, la palla ritorna in area ma Brignone preso in contro tempo non riesce ad essere incisivo

33’ F. Moretti ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione è fuori misura

25’ Il primo giallo della partita va a Negro, per un fallo da dietro a centrocampo su Diamanti

15’ Al limite riceve Brignone, si gira e calcia: Ghizzardi blocca sicuro

11’ GOOOOOOOOL! Azione simile alla precedente, ma questa volta il Bragno non sbaglia: filtrante di Metalla per Gamba che con un tiro ad incrociare batte Giribaldi

8’ Grande occasione per il New Bragno: filtrante di Metalla per Negro che entra in area e prova a superare Giribaldi in uscita, ma quasi sulla linea salva Briano

3’ Brignone la mette in mezzo, arriva Diamanti che colpisce di controbalzo al limite dell’area piccola, ma non riesce a centrare lo specchio della porta

1’ Fallo su Luca Moretti sulla trequarti destra, punizione per la Carcarese, la batte il fratello Fabio sul secondo palo, ma nessuno ci arriva

Si parte alle 20:34! Casacca a strisce verticali biancorosse per la Carcarese e strisce orizzontali biancoverdi per il New Bragno

Carcare. Prende il via ufficialmente la stagione della Carcarese e del New Bragno che questa sera si affronteranno al Candido Corrent nella prima giornata di Coppa Italia di Promozione.

Le due formazioni valbormidesi fanno parte del Girone B, che comprende anche Ceriale e Millesimo. Avversarie che affronteranno nei prossimi due fine settimana, prima dell’inizio del campionato.

Prima, però, come detto c’è da affrontare la partita di questa sera (fischio d’inizio ore 20:30), un derby che come sempre si prospetta molto interessante tra due squadre che intendono essere protagoniste.

Da una parte la Carcarese che, dopo aver sfiorato il salto di categoria la scorsa stagione, quest’anno ha intenzione di centrare l’obiettivo. Dall’altra il New Bragno, una garanzia di questa categoria che sicuramente vorrà dire la sua in questa stagione. Lo dimostrano anche le due new entry nel reparto offensivo annunciate questa settimana, ovvero Elvis Metalla e Giacomo Cavallone.

Da segnalare che entrambe le formazioni hanno un giocatore squalificato: Gabriele Bertoni per la Carcarese e Martin Puglia per il New Bragno.

Buona partita a tutti!

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Moretti L, Ghirardi, Moretti F., Diamanti, Nonnis, Briano, Babliuk, Kosiqi, Brignone, Casassa. A disp.: Grenna, Bonificino, Brovida, Di Noto, Croce, Dematteis, Pirotto, Poggi, Spozio. All. Michele Battistel

BRAGNO: Ghizzardi, Capici, Esposito, Rizzo, Turco, Tubino, Gjataj, Negro, Gamba, Di Martino, Metalla. A disp.: Bruzzone, Osman, Quinonez, Domeniconi, Palumbo, Ferraro, Bovio. All. Ermanno Frumento

ARBITRO: Mehmet Akif Kartal di Imperia

ASSISTENTI: Osama Chamchi e Nicolò Filippi di Savona