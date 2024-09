Promozione, la Carcarese fa bis: superato anche l’ostacolo Sampierdarenese

CARCARESE-SAMPIERDARENESE 2-0 (71’ Poggi, 75’ Brignone)

50’ Triplice fischio, vittoria della Carcarese

45’ 5 di recupero

44’ Pirotto per Babliuk: ultimo cambio per mister Battistel

43’ Ammonito Bertoni, falloso su Lamonica

38’ È il turno di Dematteis, entra per Brovida

32’ Esce tra gli applausi Poggi, al suo posto entra Croce

30’ RADDOPPIO! Punizione dai 20 metri per la Carcarese, batte Brignone: il suo mancino aggira la barriera e si infila alla sinistra di Bulgarelli che non ci arriva

29’ Ultimo cambio per la Sampierdarenese: Bancheri subentra a Galluccio

27’ Cambio per mister Battistel: Fabio Moretti entra per Bonifacino

26’ GOOOOOOOOOOIL! Corner di Brovida e incornata di bomber Poggi che si ripete dopo il gol nel derby con il Bragno

24’ Ammonito Brignone per proteste

22’ Doppia sostituzione per Pittaluga: Sarpa entra per Costa, Marino per Lombardo

18’ Ferrante serve Chiarabini che di prima calcia in porta senza però dare potenza alla conclusion e quindi creare problemi a Grenna che blocca

17’ Brignone riceve spalle alla porta al limite dell’area piccola, si gira e calcia: Bulgarelli blocca

10’ Bel recupero di Brovida su Chiaranini lanciato in porta a campo aperto da Biagini

4’ infortunio alla caviglia destra per Testore, dopo il fallo subito da parte di Nonnis. Al suo posto entra Ferrante

Via alla ripresa, subito un cambio per la Carcarese: esce l’ammonito Diamanti, entra Kosiqi

SECONDO TEMPO

46’ Finisce un primo tempo equilibrato

41’ Tirocross di Babliuk di poco sopra la traversa

34’ Destro dalla distanza di Babliuk, conclusione fuori misura

31’ Babliuk verticalizza per Brovida che dal fondo cross in area, Bulgarelli devia sul fondo

30’ Brignone in area lotta con il difensore e fa partire il destro, conclusione angolata deviata in angolo

28’ Punizione dal limite per la Sampierdarenese per fallo di Diamanti su Durante, lo batte Fiorucci direttamente sulla barriera

26’ Giallo per Diamanti falloso su Lamonica

18’ Biagini bravo a leggere la rimessa laterale della Carcarese e rubare la palla a Brovida sulla trequarti, il numero 16 poi va via in velocità e in area mette un cross teso, ma nessuno lo raccoglie

16’ Destro dai 20 metri di Fiorucci, la Sua conclusione si spegne sul fondo

14’ Bell’incursione di Briano sulla sinistra, scambia con Nonnis che crossa in area: traversone teso e interessante, ma nessuno ci arriva

7’ Corner di Testore per Fiorucci che indirizza sul primo palo, ma non riesce ad essere preciso: palla fuori di poco

6’ Azione insistita della Sampierdarenese, Costa calcia dal limite e fa tremare la traversa, sulla respinta colpisce Chiarabini: conclusione deviata in angolo

4’ Corner dalla destra di Brovida sul primo palo, dove colpisce di prima Brignone: la palla finisce sul fondo, per la Carcarese è angolo, ma per l’arbitro non c’è stata alcuna deviazione

2’ Infortunio per Marino, costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Biagini

Si parte alle 15:00 in punto, Carcarese in divisa blu, Sampierdarenese maglia bianca e calzoncini neri

Carcare. Dopo la vittoria di misura all’esordio, Carcarese e Sampierdarenese sono pronte ad scontrarsi per la seconda giornata del Girone A di Promozione. Si gioca al Corrent, fischio d’inizio alle 15:00.

Le due formazioni non si affrontano dal 19 marzo 2023, quando i genovesi si imposero in casa per 5 a 0. L’ultima a Carcare, invece, nel novembre 2022 e anche in quel caso la vittoria fu della Sampierdarenese.

Ma da quelle partite è passato tanto tempo, ora sono cambiati molti dei protagonisti e cominciato un nuovo campionato, dove entrambe le squadre vogliono farsi notare. Lo ha fatto la Carcarese lo scorso turno vincendo in trasferta l’ostico derby con il New Bragno, la prima volta da anni. E lo ha fatto la Sampierdarenese rimontando l’iniziale svantaggio con il Little Club James. Vedremo cosa accadrà oggi.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Grenna, Bonifacino, Moretti L., Babliuk, Diamanti, Nonnis, Brovida, Bertoni, Poggi, Brignone, Briano. A disp.: Giribaldi, Pirotto, Ghirardi, Moretti F., Croce, Dematteis, Kosiqi, Marchi, Mombelloni. All. Michele Battistel

SAMPIERDARENESE: Bulgarelli, Galluccio, Lamonica, Bruni, De Simone, Marino, Chiarabini, Costa, Testore, Fiorucci, Durante. A disp.: Kovac, Bancheri, Cadenasso, Ferrante, Biagini, Porcu, Sarpa, Galvani, Lombardo. All. Roberto Pittaluga

ARBITRO: Filippo Gorlero di Imperia

ASSISTENTI: Jetmir Hasa e Federico Lumicisi di Albenga