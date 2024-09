Promozione, i risultati della prima giornata: vincono Ceriale e Carcarese, oltre a Finale e Millesimo. Esordio amaro per l’Albissole

Liguria. È iniziata la nuova stagione della Promozione in questo weekend di settembre, con gli esordi vincenti di Ceriale e Carcarese, che abbiamo raccontato nel pomeriggio. Per i biancoblù un successo 3-0 sull’Argentina Arma, grazie alla doppietta di Melegazzi e al gol di Beluffi. Per i biancorossi, invece, una vittoria pesante ma di misura, arrivata sul New Bragno con il gol di Poggi nella ripresa. Parte bene anche il Finale di mister Brignoli, con il 3-1 sulla neopromossa Superba Calcio: reti di Gabriele Brollo, Piu e Vittorio Brollo, per gli ospiti gol di Liguori. Pirotecnico 5-2 tra Sestrese e Albissole, nel giorno del ritorno in Promozione dei ceramisti. I ragazzi di Sarpero erano in vantaggio con la doppietta di Diana, ma i biancoverdi hanno ribaltato il risultato: a segno Curabba, Galluccio, due volte Balestrino e Gjoka.

Vince anche il Millesimo, 0-1 sul campo del Legino, con la rete di Villar. Spostandoci nel genovese, la Sampierdarenese batte 2-1 il Little Club James, con il gol all’ultimo minuto di De Simone su rigore. Concludono il programma di questa prima giornata due pareggi. Il primo, tra San Cipriano e Pontelungo, con le reti di Traverso e Olcese (al 93′) per i biancocelesti e di Ardissone e Rocca per gli ingauni. Il secondo segno x, invece, tra Ventimiglia e Cella. I granata, inizialmente avanti con Gambacorta, hanno subito il pari al 91′ con il gol di Travaglini.