Promozione, tris del Ceriale sull’Argentina Arma: buona la prima al Merlo per i cerialesi

CERIALE vs ARGENTINA ARMA 3-0 (12′, 40′ Melegazzi, 24′ Beluffi G)

Il Ceriale vince 3-0 la sua prima gara di campionato e dà continuità alle buone prestazioni di coppa. I ragazzi di Mambrin giocano un calcio propositivo e di grande intensità e questo, nell’arco della partita, ha messo molto in difficoltà i rossoneri. Ottima la prova anche sotto il piano della pressione senza palla, che ha concesso diversi recuperi palla dal portiere avversario (tra cui la rete di Beluffi).

45′ Finisce qui!

45′ Due minuti di recupero.

43′ Doppio giallo per Bestagno: Argentina Arma in dieci. Nell’azione successiva arriva il giallo per Gualberti.

42′ Dentro Scognamiglio e Andreetto L per Beluffi e Andreetto.

38′ Bella palla di Gabriele Beluffi per Gualberti che in sforbiciata intercetta: pallone tra le braccia del portiere ma ottimo inserimento.

35′ Sostituzione per il Ceriale: dentro Gualberti per Molina.

32′ Molina da fuori fa parte un siluro: pallone fuori ma non di molto, il Ceriale cerca il quarto gol.

30′ Fuori Mendez per Buonasorte

28′ Calderone il più pericoloso degli imperiesi: il suo colpo di testa finisce fuori di pochissimo.

24′ Belgacem ammonito nell’Argentina. Intanto cambio nel Ceriale: fuori Vignola e dentro Kacellari. Fuori Dito per Bucarelli tra le fila ospiti.

18′ Occasione Argentina! Grande recupero di Cenisio che poi segue la conclusione murata da Vinci di Calderone.

10′ Ammonito Melegazzi, che lascia ora il campo per Luca Beluffi. Intanto cambi per entrambe fuori Baro e Mulattieri per Comparato.

9′ Colpo di reni di Ventrice su Mariani, ancora vicinissimo al gol. Il suo colpo di testa viene intercettato dal portiere ospite con un ottimo intervento.

5′ Calcio di punizione battuto da Mariani: solo la traversa ad evitare un gran gol, che bordata.

1′ Ennesimo errore d’impostazione dell’Argentina Arma con Beluffi e Mariani in pressione. Quest’ultimo calcia in porta con la respinta di Ventrice. Forse una trattenuta nei suoi confronti, nulla però secondo l’arbitro.

Si riparte al Merlo!

Secondo tempo

45′ Finisce senza recupero la prima frazione di gioco: 3-0 per il Ceriale, un primo tempo sostanzialmente a senso unico della squadra di casa.

43′ Continua a sbagliare in costruzione l’Argentina Arma. Il pressing dei cerialesi continua ad essere forte e i rossoneri non riescono ad uscire palla al piede con serenità. Per poco Beluffi non recupera la sfera in pressione sul portiere dopo averla deviata sul fondo mentre rinviava.

40 ‘ Melegazzi! Tris del Ceriale! Ancora il numero 10 che, dopo un’azione manovrata, capitola in rete la palla del 3-0.

38′ L’Argentina sta cercando di uscire dal momento di difficoltà dopo di due gol subiti ed effettivamente sta facendo meglio rispetto a prima. Non abbastanza, tuttavia, per creare una chiara occasiona da rete.

35′ Prima ammonizione del match: è il nome di Andreetto a finire nel taccuino dell’arbitro.

30’ Primi trenta minuti a tinte biancoblù qui al Merlo: la squadra di Mambrin gira palla con qualità e punta ad arrivare in porta con trame veloci ed efficaci. L’Argentina Arma sta patendo questo tipo di giocate, perdendo palla diverse volte subendo la pressione.

24′ Raddoppio del Ceriale! Buona pressione sul portiere dei giocatori di Mambrin che lo inducono all’errore, regalando palla a Melegazzi, L’autore del primo gol non riesce a insaccare, ma sulla ribattuta è pronto Beluffi: 2-0.

20′ Calderone da fuori: tiro abbondantemente largo, ma un segnale di vita per la squadra imperiese.

18′ Argentina Arma che tenta di trovare gli spazi per colpire ma i biancoblù sono particolarmente reattivi anche in fase di non possesso. La riaggressione forte favorisce l’azione dei cerialesi finora.

16′ Rigore per il Ceriale! Steso Mariani dentro l’area dopo una serpentina: l’arbitro non ha dubbi. Parte Vignola…errore! Il tiro si spegne sul fondo, ancora 1-0.

12′ Gol del Ceriale! Melegazzi! Che gol del giocatore biancoblù: un tifo da fuori che si abbassa e diventa letale per Ventrice, è 1-0 al Merlo. La dedica poi al compagno di squadra Filip Varaldo, infortunatosi durante la partita contro la Carcarese.

9′ Ceriale vicino al gol! Bella azione dei biancoblù che mette Mariani in condizione di girarsi ed entrare in area. Il suo tiro rasoterra fa la barba al palo: applausi dalla tribuna del Merlo.

5′ Parte bene il Ceriale che cerca di costruire l’azione offensiva tramite il gioco in costruzione. Da un calcio di punizione tuttavia la prima occasione: ottima palla di Vignola per Beluffi che per poco non mette a segno il gol di testa.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni:

Ceriale: 1 Vinci, 2 Prudente, 3 Cenisio, 4 Genduso, 5 Vignola, 6 Andreetto E, 7 Molina, 8 Gagliano, 9 Mariano, Melegazzi, 11 Beluffi G. A disposizione: 12 Gandolfo, 13 Andreetto L, 14 Miranda Sorvillo, 15 Kacellari, 16 Beluffi L, 17 Gualberti, 18 Loberto, 19 Scognamiglio, 20 Gloria. Allenatore: Mambrin.

Argentina Arma: 1 Ventrice, 2 Guastamacchia, 6 Bestagno, 7 Miceli, 9 Baro, 11 Calderone, 14 Amoretti, 16 Belgacem, 17 Dito, 21 Mulattieri, 23 Mendez. A disposizione: 5 Buonasorte, 8 Vischi, 15 Comparato, 20 Sebastianelli, 22 Belgrano, 24 Bucarelli, 25 Dashi, 27 Boeri. Allenatore: Prunecchi.

Arbitra Carida di Genova, coadiuvato da Delfino (Genova) e Zanin (Savona).

Ceriale. Oggi al Merlo iniziano le stagioni di Ceriale e Argentina Arma. I biancoblù guidati da Mambrin cercano continuità dopo il buon percorso in coppa, mentre i rossoneri vogliono cercare di partire bene in campionato dopo la vittoria dei playoff dello scorso anno che ha consentito loro il salto di categoria in Promozione.