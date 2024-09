Promozione. Carcarese batte Bragno, Battistel: “Bene nella gestione ma migliorare fase di non possesso”

Buona la prima per Michele Battistel nella veste di capo allenatore. Il classe 1992, dopo l’esperienza nello staff di Diego Alessi (Cairese e Campomorone) è stato scelto per guidare la Carcarese. Debutto di fuoco con il derby di Coppa Italia Promozione contro il Bragno, squadra che in campionato l’anno scorso è stata bestia nera dei biancorossi.

Il Bragno ha chiuso in vantaggio il primo tempo ma nella ripresa i biancorossi sono riusciti a vincere 3 a 1. “Non siamo partiti con il piede giusto soprattutto nella gestione della palla – commenta Battistel – e ci siamo trovati sotto per una buona giocata loro e qualche errore nostro. Da lì la partita è diventata più difficile”.

“Nel secondo tempo – prosegue -, con più pazienza e qualità nei passaggi siamo riusciti a ribaltare il risultato. Note positive di questa sera? La gestione della palla nella ripresa e le occasioni create, mentre c’è da rivedere qualcosa nella fase di non possesso. Domenica prossima ci aspetta un’altra gara difficile contro un’avversaria forte e preparata, dovremo andare a Millesimo a fare la nostra partita”.

Il goal del Bragno è stato segnato da Gamba. Le reti della Carcarese sono state firmate da Briano, Brignone e Kosiqi, quest’ultimo su calcio di rigore.