Promozione “A”, l’Albissole si riscatta e batte il Ceriale: 3-1 biancazzurro al “Faraggiana”

Risultato: Albissole 3-1 Ceriale (13’ autogol Favorito; 33’, 59’ Cuka, 85’ Polito)

Al 95’ il match termina 3-1.

Al 94’ il Ceriale insiste ripetutamente sfiorando in più occasioni il gol del 2-3, ma prima Scatolini e poi il palo impediscono ai biancoblù di accorciare nel punteggio.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’88’ Loris Andreetto prende il posto di Beluffi: il Ceriale prova a crederci inserendo forze fresche davanti.

All’86’ Rossini spende un fallo tattico venendo sanzionato con un cartellino giallo.

All’85’ l’Albissole cala il tris. Polito approfitta dell’ennesima incertezza di giornata dell’estremo difensore del Ceriale chiudendo virtualmente il match: è 3-1 al Faraggiana!

All’82’ Gloria rileva Gagliano: ancora un cambio tra le file del Ceriale.

All’80’ altro cambio tra le file dell’Albissole: Rossini rileva Mancini, ancora forze fresche davanti per i biancazzurri.

Al 78’ Diana lascia il campo per favorire l’ingresso di Polito.

Al 72’ il Ceriale torna a farsi vedere dalle parti di Scatolini con la conclusione strapplausi di Gagliano, ma il tentativo del numero 10 sfiora il palo e termina sul fondo: brivido per l’Albissole.

Al 69’ entrambe le squadre optano per operare delle sostituzioni. Dentro Zunino per Rolandi nell’Albissole, mentre il Ceriale inserisce Belluffi e Gayubo per al posto di Vignola e Molina.

Al 66’ Guarco sfiora la rete del 3-1, ma la terna arbitrale ferma tutto a causa di una posizione di offside.

Al 62’ l’Albissole risponde inserendo Schiano al posto di Cuka, per il momento man of the match della sfida.

Al 60’ mister Mambrin prova immediatamente a scuotere i suoi inserendo Kacellari: fuori Gagliano.

Al 59’ i Ceramisti concretizzano la propria pressione offensiva con Cuka che, con una meravigliosa conclusione d’esterno, batte Vinci in uscita bassa: è 2-1 al Faraggiana!

Al 57’ i padroni di casa continuano a spingere tenendo sotto pressione la retroguardia ospite: buon momento per l’Albissole.

Al 55’ uno schema da corner porta l’Albissole a rendersi estremamente pericolosa dalle parti di Vinci con Rebagliati che, dal limite dell’area, sfiora la rete del vantaggio: bravo l’estremo difensore nel salvare i suoi con un balzo felino.

Al 46’ pronti, via e il Ceriale tenta di rendersi pericoloso penetrando nel cuore dell’area di rigore avversaria, ma l’Albissole riesce a chiudersi bene sventando la minaccia.

Alle 16:05 il direttore di gara comanda la ripresa della sfida. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue visti durante i primi 45’.

Termina cosí 1-1 un primo tempo di buon livello, una prima frazione disputata su ottimi ritmi da entrambe le squadre che, affrontandosi a viso aperto, hanno prodotto numerose occasioni da gol.

Al 42’ Mariani prova nuovamente a sorprendere l’estremo difensore avversario sfruttando il suo piede di velluto, ma in questo caso il pallone termina sul fondo sfiorando il palo alla destra di Scatolini.

Al 39’ Mariani si incarica di calciare direttamente una punizione da posizione invitante, ma Scatolini risponde presente respingendo con i pugni.

Al 33’ l’Albissole trova il pareggio. Diana crede alla possibilità di poter anticipare Vinci riuscendoci con uno scaletto morbido morbido che libera Cuka il quale, a porta spalancata, fa esplodere i tifosi di Fede biancazzurra: è 1-1 al Faraggiana!

Al 29’ grandissima occasione per l’Albissole. Cuka, imbeccato splendidamente da un compagno, calcia cercando il secondo palo dando vita ad un diagonale velenosissimo: pallone sul fondo ma brivido per il Ceriale. Funziona molto bene la catena di destra dei Ceramisti.

Al 25’ una buona interlocuzione permette a Melegazzi di presentarsi a tu per tu con Scatolini che, in tuffo, riesce a bloccare la conclusione del numero 10 biancoblù.

Al 20’ l’Albissole sembrava essere rimasta piuttosto frastornata a causa dello svantaggio, mentre gli ospiti continuano a spingere alla ricerca del raddoppio.

Al 13’ clamoroso al Faraggiana. Il Ceriale passa in vantaggio a causa di una rocambolesca autorete con Scatolini che non riesce a controllare il retropassaggio del compagno Favorito: è 0-1!

All’8’ il Ceriale prova a rispondere con Mariani, ma la sua conclusione viene prontamente murata dalla retroguardia dei locali.

Al 6’ Cancellara cerca la porta dal limite dell’area impattando bene un pallone sporco: il tentativo sfiora il palo e si spegne sul fondo, il primo squillo è di marca albissolese.

Alle 15:03 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Le formazioni

Albissole: 1 Scatolini, 2 Minuto, 3 Guarco, 4 Cancellara, 5 Rolandi, 6 Favorito, 7 Mancini, 8 Ghigliazza, 9 Diana, 10 Rebagliati (C), 11 Cuka.

A disposizione: 12 Turone, 13 Acquanita, 14 Zunino, 15 Pasquino, 16 Rossini, 17 Andreazza, 18 Schiano, 19 Polito, 20 Patarini.

Allenatore: Carlo Gino Sarpero (presente in tribuna perché squalificato).

Ceriale: 1 Vinci, 2 Prudente, 3 Cenisio, 4 Genduso (C), 5 Vignola, 6 E. Andreetto, 7 Molina, 8 Gagliano, 9 Mariani, 10 Melegazzi, 11 Belluffi.

A disposizione: 12 Mondino, 13 L. Andreetto, 14 Palmigiano, 15 Kacellari, 16 Beluffi, 17 Gualberti, 18 Gayubo, 19 Scognamiglio, 20 Gloria.

Allenatore: Marco Mambrin.

Arbitro del match è il signor Luca Savino della sezione di Genova. Per coadiuvarlo, designati Emiljano Plaka della sezione di Savona e Vesselin Adriano Torrero della sezione di Genova.

Presentazione

Albissola Marina/Albisola Superiore. Oggi pomeriggio presso il “Faraggiana” Albissole e Ceriale si sfidano in occasione di una delle gare valevoli per la seconda giornata del campionato di Promozione (girone A).