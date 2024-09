Primo urrà dell’Albissole in Promozione: lo firma Cuka con una doppietta

Fa festa l’Albissole al ritorno al Faraggiana per la prima in casa di questo campionato di Promozione. I ceramisti riscattano la sconfitta 5 a 2 all’esordio contro la Sestrese rifilando un 3 a 1 al Ceriale. Andati in svantaggio a causa di un autogol, i biancazzurri hanno rimontato grazie alla doppietta di Leonidi Cuka e alla rete di Thomas Polito.

“Abbiamo fatto una grande prestazione – commenta il classe 2004 -. Ci siamo rifatti dopo la sconfitta contro la Sestrese. Siamo un grande gruppo e abbiamo grandi tifosi”.

“Per ottenere obiettivi bisogna chiedere molto – aggiunge -. Più di un campionato tranquillo? Ancora troppo presto. Vedremo partita dopo partita. Ogni attaccante ha obiettivi in termini di goal ma mi interessano di più gli obiettivi della squadra”.